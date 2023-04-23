(فيديو) يوسف النصيري يواصل التهديف ويقود اشبيلية لفوز قاتل أمام فياريال في الدوري الإسباني

2023-04-23 / 21:11
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هبة بريس : القسم الرياضي

واصل الدولي المغربي يوسف النصيري التهديف وقاد اشبيلية لفوز قاتل أمام ضيفه فياريال بهدفين لواحد، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني.

النصيري دخل كبديل في الدقيقة 58، ونجح في تسجيل هدف الفوز لفريقه عند الدقيقة 94.

ويعتبر هذا الهدف الثامن للنصيري في الدوري الإسباني هذا الموسم والـ 17 في جميع المسابقات.

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