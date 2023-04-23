(فيديو) يوسف النصيري يواصل التهديف ويقود اشبيلية لفوز قاتل أمام فياريال في الدوري الإسباني
هبة بريس : القسم الرياضي
واصل الدولي المغربي يوسف النصيري التهديف وقاد اشبيلية لفوز قاتل أمام ضيفه فياريال بهدفين لواحد، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني.
النصيري دخل كبديل في الدقيقة 58، ونجح في تسجيل هدف الفوز لفريقه عند الدقيقة 94.
النصيري يهدي إشبيلية ثلاث نقاط هامة في اللحظات الأخيرة من المباراة#الدوري_الإسباني #إشبيلية_فياريال pic.twitter.com/ABYIDdsz5M
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 23, 2023
ويعتبر هذا الهدف الثامن للنصيري في الدوري الإسباني هذا الموسم والـ 17 في جميع المسابقات.
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8 تعليقات
تألق النصيري وراء المونديال القطري زاده شهرة وتقدما..
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