السودان.. الأردن يجلي رعاياه وآخرين من سوريا وفلسطين والعراق
هبة بريس - وكالات
غادرت 4 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من مطار بورتسودان الدولي في السودان تحمل على متنها 336 مواطناً من أبناء الجالية الأردنية ورعايا من فلسطين والعراق وسوريا وألمانيا.
وكان قد بدأت رحلة إجلاء الرعايا أمس من الخرطوم وحتى وصولهم إلى مطار بورتسودان الدولي.
يأتي ذلك في إطار خطة إجلاء بالتعاون من عدد من الوزارات والمؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد، أشرفت على إعدادها وتنفيذها خلية أزمة تم تشكيلها منذ بداية العمليات العسكرية في السودان.
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8 تعليقات
ألله ايكون امعا الجميع اويحفض الجميع او منحق الجميع الهروب من الحروب
الواحد من يمشي الشي دولة يعرف اشنو فيها من ماشاكيل باش ميوقعش ابحال هد المشاكيل انتاع الحروب
الحرب لهلا يعطيها حتى الشي دولة فالحقيقة هي خراب الارض الله ايكون امعاهم
ألله امعاهم ويعينهم علا هده الحرب ومن حق اي دولة ان تساعد جالياتها واخلائها من ارض السودان
ياربي السلامة اللهم لانسالك ردا القضاء وانما اللطف فيه اللهم االطف بعبادك يارب العالمين وابعد عنا الحروب يارب
كل راع مسؤول عن رعيته وعن مدينته وكل ارواح هذه البشرية في رقبت كل من كان السبب في هذه الحرب وبالنسبة للمهاجرين هناك منحقهم المغادرة متا سمحت لهم الظروف
من حقهم المغادرة والهروب من الحرب ونقول لاي مسؤول عن هذه الحرب اتقوا الله في اهليكم وشعبكم حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم انتقم من اصحاب الفتن او الله ايكون امعا المغاربة انتاوعنا تماك وينجيهم من هد الحرب او منحق كل واحد يخرج من تماك