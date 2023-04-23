السودان.. الأردن يجلي رعاياه وآخرين من سوريا وفلسطين والعراق

هبة بريس - وكالات

غادرت 4 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من مطار بورتسودان الدولي في السودان تحمل على متنها 336 مواطناً من أبناء الجالية الأردنية ورعايا من فلسطين والعراق وسوريا وألمانيا.

وكان قد بدأت رحلة إجلاء الرعايا أمس من الخرطوم وحتى وصولهم إلى مطار بورتسودان الدولي.

يأتي ذلك في إطار خطة إجلاء بالتعاون من عدد من الوزارات والمؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد، أشرفت على إعدادها وتنفيذها خلية أزمة تم تشكيلها منذ بداية العمليات العسكرية في السودان.

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