الجيش الملكي ينهزم أمام إتحاد الجزائر في ذهاب ربع نهائي كأس “كاف”
هبة بريس : القسم الرياضي
انهزم الجيش الملكي أمام مضيفه إتحاد العاصمة الجزائري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بملعب 5 جويليه بالجزائر، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم “كاف”.
افتتح سعدي رضوان التسجيل لإتحاد الجزائر في الدقيقة 44، وأضاف زين الدين بلعيد الهدف الثاني في الدقيقة 63.
وتلقى رضا سليم، لاعب الجيش الملكي بطاقة حمراء في الدقيقة 99 من المواجهة.
وسيلتقي الطرفان في مباراة الإياب يوم الأحد القادم بداية من الثامنة مساء بملعب مولاي عبد الله بالرباط.
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2 تعليقات
قلتها سابقا ؛ اتمنى ان يتم تغيير اسم الفريق وان بحمل اسما آخر غير اسم (الجيش الملكي ) لانه انا شخصيا لا أريد أن أسمع عبارة : انهزم الجيش الملكي لأن جيشنا لا ينهزم أبدا وعلى أن يبقى الفريق حاملا لاسم كبير وكبير عليه كثيرا
فكروا في تغيير الاسم عاجلا لأن اسم الجيش الملكي اسم شريف واسم كبير ولا ينهزم ابدا
يجب تغيير اسم الفريق وان لا يحمل اسم : الجيش الملكي لان الجيش الملكي اسم مقدس ولم يسبق له ان انهزم ولن ينهزم ابدا