الجيش الملكي ينهزم أمام إتحاد الجزائر في ذهاب ربع نهائي كأس “كاف”

هبة بريس : القسم الرياضي

انهزم الجيش الملكي أمام مضيفه إتحاد العاصمة الجزائري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بملعب 5 جويليه بالجزائر، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم “كاف”.

افتتح سعدي رضوان التسجيل لإتحاد الجزائر في الدقيقة 44، وأضاف زين الدين بلعيد الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وتلقى رضا سليم، لاعب الجيش الملكي بطاقة حمراء في الدقيقة 99 من المواجهة.

وسيلتقي الطرفان في مباراة الإياب يوم الأحد القادم بداية من الثامنة مساء بملعب مولاي عبد الله بالرباط.

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