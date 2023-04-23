الجيش الملكي ينهزم أمام إتحاد الجزائر في ذهاب ربع نهائي كأس “كاف”

2023-04-23 / 21:03
2

هبة بريس : القسم الرياضي

انهزم الجيش الملكي أمام مضيفه إتحاد العاصمة الجزائري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بملعب 5 جويليه بالجزائر، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم “كاف”.

افتتح سعدي رضوان التسجيل لإتحاد الجزائر في الدقيقة 44، وأضاف زين الدين بلعيد الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وتلقى رضا سليم، لاعب الجيش الملكي بطاقة حمراء في الدقيقة 99 من المواجهة.

وسيلتقي الطرفان في مباراة الإياب يوم الأحد القادم بداية من الثامنة مساء بملعب مولاي عبد الله بالرباط.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of (فيديو) يوسف النصيري يواصل التهديف ويقود اشبيلية لفوز قاتل أمام فياريال في الدوري الإسباني

(فيديو) يوسف النصيري يواصل التهديف ويقود اشبيلية لفوز قاتل…

2023-04-23 / 21:11
Photo of المغربي رشيد المرابطي يفوز بالمرحلة الأولى من ماراطون الرمال

المغربي رشيد المرابطي يفوز بالمرحلة الأولى من ماراطون الرمال

2023-04-23 / 18:28
Photo of تحركات في الكواليس لضم موهبة برشلونة جمال لامين للمنتخب الوطني المغربي

تحركات في الكواليس لضم موهبة برشلونة جمال لامين للمنتخب…

2023-04-23 / 17:16
Photo of برشلونة يفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد ويعزز صدارته في الترتيب

برشلونة يفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد ويعزز صدارته في…

2023-04-23 / 16:43
Photo of ابوخلال يواصل تألقه ويقود تولوز للفوز أمام لوريان في الدوري الفرنسي

ابوخلال يواصل تألقه ويقود تولوز للفوز أمام لوريان في…

2023-04-23 / 15:10
Photo of مهاجم ياباني يصبح أكبر لاعب في الدوري البرتغالي بعمر 56 عاما

مهاجم ياباني يصبح أكبر لاعب في الدوري البرتغالي بعمر…

2023-04-23 / 09:21
Photo of إلغاء مباراة في الدوري الهولندي بعد الاعتداء على الحكم المساعد

إلغاء مباراة في الدوري الهولندي بعد الاعتداء على الحكم…

2023-04-23 / 09:18
Photo of ساعده في الوصول لعدة فنانات.. مدلك مانشستر يونايتد يفضح رونالدو

ساعده في الوصول لعدة فنانات.. مدلك مانشستر يونايتد يفضح…

2023-04-23 / 08:13
Photo of (فيديو) الرجاء يخسر موقعة الذهاب أمام الأهلي المصري في ربع نهائي دوي الأبطال

(فيديو) الرجاء يخسر موقعة الذهاب أمام الأهلي المصري في…

2023-04-22 / 20:56
Photo of نقل الياميق إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة على مستوى العين

نقل الياميق إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة على مستوى…

2023-04-22 / 19:31

‫2 تعليقات

  1. قلتها سابقا ؛ اتمنى ان يتم تغيير اسم الفريق وان بحمل اسما آخر غير اسم (الجيش الملكي ) لانه انا شخصيا لا أريد أن أسمع عبارة : انهزم الجيش الملكي لأن جيشنا لا ينهزم أبدا وعلى أن يبقى الفريق حاملا لاسم كبير وكبير عليه كثيرا
    فكروا في تغيير الاسم عاجلا لأن اسم الجيش الملكي اسم شريف واسم كبير ولا ينهزم ابدا

  2. يجب تغيير اسم الفريق وان لا يحمل اسم : الجيش الملكي لان الجيش الملكي اسم مقدس ولم يسبق له ان انهزم ولن ينهزم ابدا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق