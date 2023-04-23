وزارة الثقافة تعزز رصيد المكتبات العمومية والوسائطية بأزيد من 328 ألف كتاب إلكتروني

هبة بريس - و م ع

أفادت وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة أنها تواصل مجهوداتها الحثيثة في تعزيز الخدمات التكنولوجية والرقمية بالمكتبات العمومية، حيث اشتركت في مكتبة رقمية أخرى تتيح تحميل و قراءة 328.480 كتاب إلكتروني في ميادين معرفية شتى.

وذكرت الوزارة في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للكتاب (23 أبريل) واليوم الوطني للقراءة (10 ماي)، أن هذه الخطوة تشكل مناسبة لإتاحة محتوى رقمي يتجدد باستمرار ويواكب حاجيات القراء فضلا عن تشجيعها على القراءة وتقريب الكتاب.

وأضاف البلاغ أن الوزارة تهدف من خلال هذه الخدمة الجديدة إلى تعزيز الرصيد الوثائقي للمكتبات العمومية وتوسيع تداول المكتبة الرقمية من طرف أكبر عدد ممكن من المكتبات وإتاحة ما يقارب9979 حساب لفائدة منخرطيها من أجل الولوج للمنصة وتحميل الكتب مجانا وتحصيل المعلومات في أقرب وقت وبأقل مجهود.

وحسب الوزارة، فإن هذه المنصة الجديدة تتميز بمحتواها الرقمي العربي الزخم حيث تضم بين طياتها ما يزيد عن 20.600 عنوان باللغة العربية،مبرزة أن الأمر يتعلق بتجربة رقمية فتية تعكس المجهودات المبذولة من طرف دور النشر المغربية والعربية لمواكبة التطور التكنولوجي، وتسمح بفتح آفاق جديدة للكتاب الثقافي المغربي بالخصوص وبنشر الإنتاجات الإبداعية والفكرية الرقمية للمؤلفين المغاربة على رقعة جغرافية واسعة.

وتشكل المكتبة الرقمية أيضا “برنامجا ثقافيا واعدا وغنيا” يضم 141.500 كتاب إلكتروني باللغة الفرنسية و 58400 باللغة الإنجليزية و8000 عنوان بلغات أجنبية أخرى. كما تتيح فرصة الاطلاع على مخزون متنوع للإنتاج الأدبي المغربي والعالمي يفوق 100.00 عنوان بالإضافة إلى كتب موجهة للأطفال والناشئة تناهز 60.000 كتاب تشبع فضولهم الثقافي وتنمي خيالهم الإبداعي.

وخلص البلاغ إلى أنه للاطلاع على رصيد هذه المكتبة الرقمية والاستفادة من خدماتها يمكن التواصل مع المكتبات العمومية عبر مختلف جهات المملكة للحصول على حساب خاص يمكن من ولوج المنصة.

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