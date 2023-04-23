البرازيل تسير نحو تصدر قائمة الدول المنتجة للذرة في العالم

هبة بريس - وكالات

أصدرت الشركة الوطنية البرازيلية كوناب بيانات أوضحت فيها أن البرازيل على أعتاب أن تصبح أكبر مصدر للذرة في العالم متقدمة على الولايات المتحدة، لتعود وتحتل مركزاً كانت قد وصلت إليه مرة واحدة فقط عام 2013.

ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن التقرير الصادر عن كوناب أنه “من المتوقع أن يصل إنتاج البرازيل من الذرة إلى 124.9 مليون طن من الذرة، أي بزيادة قدرها 10.4 بالمئة عن العام الماضي، منها 76.3 بالمئة خلال فترة الحصاد الثانية”.

وتابع التقرير أنه من المتوقع أن تصدر البرازيل 52 مليون طن هذا العام مقابل 31.9 مليون طن العام الماضي، وبالتالي الإطاحة بالولايات المتحدة التي تم تقدير صادراتها بـ 49 مليون طن، وبهذه الأرقام سيسجل إنتاج الذرة البرازيلي هذه السنة رقماً قياسياً جديداً.

وتابع التقرير أن “أصناف الذرة البرازيلية أصبحت جيدة ومطلوبة بعد أن تم تحسينها وتعديلها وراثياً، وهي الآن أهم محصول في البرازيل منذ عقد، وسيتم الحصاد بشهر حزيران القادم”.

ولفت التقرير إلى أن ارتفاع الطلب على الذرة البرازيلية جاء في ظل مشاكل الحصاد التي يواجهها المصدرون التقليديون مثل الولايات المتحدة والأرجنتين اللتين تأثرتا بتغير المناخ والأزمة الأوكرانية، كما شهد الطلب ارتفاعاً مع فتح السوق الصينية أمام الذرة بعد توقيع اتفاقية بين برازيليا وبكين في أوائل عام 2022.

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