البرازيل تسير نحو تصدر قائمة الدول المنتجة للذرة في العالم

2023-04-23 / 19:44
0
هبة بريس - وكالات

أصدرت الشركة الوطنية البرازيلية كوناب بيانات أوضحت فيها أن البرازيل على أعتاب أن تصبح أكبر مصدر للذرة في العالم متقدمة على الولايات المتحدة، لتعود وتحتل مركزاً كانت قد وصلت إليه مرة واحدة فقط عام 2013.

ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن التقرير الصادر عن كوناب أنه “من المتوقع أن يصل إنتاج البرازيل من الذرة إلى 124.9 مليون طن من الذرة، أي بزيادة قدرها 10.4 بالمئة عن العام الماضي، منها 76.3 بالمئة خلال فترة الحصاد الثانية”.

وتابع التقرير أنه من المتوقع أن تصدر البرازيل 52 مليون طن هذا العام مقابل 31.9 مليون طن العام الماضي، وبالتالي الإطاحة بالولايات المتحدة التي تم تقدير صادراتها بـ 49 مليون طن، وبهذه الأرقام سيسجل إنتاج الذرة البرازيلي هذه السنة رقماً قياسياً جديداً.

وتابع التقرير أن “أصناف الذرة البرازيلية أصبحت جيدة ومطلوبة بعد أن تم تحسينها وتعديلها وراثياً، وهي الآن أهم محصول في البرازيل منذ عقد، وسيتم الحصاد بشهر حزيران القادم”.

ولفت التقرير إلى أن ارتفاع الطلب على الذرة البرازيلية جاء في ظل مشاكل الحصاد التي يواجهها المصدرون التقليديون مثل الولايات المتحدة والأرجنتين اللتين تأثرتا بتغير المناخ والأزمة الأوكرانية، كما شهد الطلب ارتفاعاً مع فتح السوق الصينية أمام الذرة بعد توقيع اتفاقية بين برازيليا وبكين في أوائل عام 2022.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عدم انعكاس “البترول الروسي “على أسعار المحروقات يجر الحكومة للمساءلة

عدم انعكاس “البترول الروسي “على أسعار المحروقات يجر الحكومة…

2023-04-23 / 13:52
Photo of سيدي إفني: 9297 سائحا توافدوا على الإقليم سنة 2022

سيدي إفني: 9297 سائحا توافدوا على الإقليم سنة 2022

2023-04-22 / 19:58
Photo of الصيد البحري: ارتفاع في الكميات المفرغة بنسبة 9%

الصيد البحري: ارتفاع في الكميات المفرغة بنسبة 9%

2023-04-22 / 15:22
Photo of مكتب المطارات: ارتفاع حركة النقل الجوي التجاري بنسبة 5%

مكتب المطارات: ارتفاع حركة النقل الجوي التجاري بنسبة 5%

2023-04-22 / 14:40
Photo of تقرير: ما يناهز 38 ألف سائح توافدوا على جهة كلميم وادنون خلال سنة 2022

تقرير: ما يناهز 38 ألف سائح توافدوا على جهة…

2023-04-21 / 11:29
Photo of ارتفاع المداخيل الضريبية إلى أزيد من 73 مليار درهم عند متم مارس

ارتفاع المداخيل الضريبية إلى أزيد من 73 مليار درهم…

2023-04-20 / 20:30
Photo of تطبيق inDrive …الأكثر أمنا للسيدات في المغرب

تطبيق inDrive …الأكثر أمنا للسيدات في المغرب

2023-04-20 / 16:28
Photo of ارتفاع أسعار السمك والخضر والفواكه.. وكلميم المدينة الأغلى وطنيا

ارتفاع أسعار السمك والخضر والفواكه.. وكلميم المدينة الأغلى وطنيا

2023-04-20 / 15:08
Photo of تحسن الدرهم مقابل الدولار ما بين 10 و14 أبريل

تحسن الدرهم مقابل الدولار ما بين 10 و14 أبريل

2023-04-19 / 21:29
Photo of قطاع النسيج: توقيع بروتوكولي اتفاق لمواكبة الانتقال الطاقي للقطاع

قطاع النسيج: توقيع بروتوكولي اتفاق لمواكبة الانتقال الطاقي للقطاع

2023-04-19 / 11:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق