تضارب الأنباء عن فرار عمر البشير من سجن كوبر السوداني
محمد منفلوطي_ هبة بريس
في سياق الحرب الطاحنة بين الأشقاء السودانيين، تضاربت الأنباء عن فرار العديد من السجناء من سجن كوبر السوداني بالعاصمة الخرطوم من بينهم الرئيس السابق عمر البشير بمعية باقي أبرز رموز نظامه السابقين، هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أخرى تلقي الأخير الرعاية الطبية حاليا بإحدى مستشفيات العاصمة.
وأضافت ذات المصادر، النزاع المسلح الذي نشب بين أبرز القادة العسكريين السودانيين البرهان وحميدتي، لازالت تداعياته تلقي بظلالها المخيفة على الواقع السياسي، فيما يعرف الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي أسوا لحظاته بهذا البلد الذي انهكته الصراعات والتطاحنات حول كرسي الزعامة، فيما تعالت أصوات اقليمية ودولية لوقف نزيف الاقتتال، هذا في الوقت الذي تواصل فيه العديد من الدول، عمليات اجلاء رعاياها وهيئاتها الدبلوماسية.
ويذكر، أن منسوب الهجوم المتكرر والاشتباكات المتواصلة بالعاصمة الخرطوم وبمحيط سجن كوبر، أسفر عن فرار العديد من السجناء السياسيين، وكذا المحكومين بعقوبات قاسية بلغت مبلغ الاعدام والمؤبد.
10 تعليقات
السودان تواجه اكبر أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية..
اللهم نستودعك اهل السودان فاحفظهم واحرسهم بعينك التي لا تنام..
هناك أطراف خارجية زعزعت استقرار السودان ..
الله انصر السودان وجيش السودان وشعبها ..
اللهم احفظ السودان وشعبها من كل سوء وشر وفتن ..
اللهم احفظ السودان من كل المؤامرات وحيد الأعداء..
اللهم كل من أراد بالسودان سوءا اللهم اشغله في نفسه ياعزيز يا كريم..
كل الدعم والمساندة للشرعية الدولية في السودان..
كلنا مع الشرعية للسودان ..
اللهم احفظ بلد السودان ..