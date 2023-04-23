تضارب الأنباء عن فرار عمر البشير من سجن كوبر السوداني

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في سياق الحرب الطاحنة بين الأشقاء السودانيين، تضاربت الأنباء عن فرار العديد من السجناء من سجن كوبر السوداني بالعاصمة الخرطوم من بينهم الرئيس السابق عمر البشير بمعية باقي أبرز رموز نظامه السابقين، هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أخرى تلقي الأخير الرعاية الطبية حاليا بإحدى مستشفيات العاصمة.

وأضافت ذات المصادر، النزاع المسلح الذي نشب بين أبرز القادة العسكريين السودانيين البرهان وحميدتي، لازالت تداعياته تلقي بظلالها المخيفة على الواقع السياسي، فيما يعرف الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي أسوا لحظاته بهذا البلد الذي انهكته الصراعات والتطاحنات حول كرسي الزعامة، فيما تعالت أصوات اقليمية ودولية لوقف نزيف الاقتتال، هذا في الوقت الذي تواصل فيه العديد من الدول، عمليات اجلاء رعاياها وهيئاتها الدبلوماسية.

ويذكر، أن منسوب الهجوم المتكرر والاشتباكات المتواصلة بالعاصمة الخرطوم وبمحيط سجن كوبر، أسفر عن فرار العديد من السجناء السياسيين، وكذا المحكومين بعقوبات قاسية بلغت مبلغ الاعدام والمؤبد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0