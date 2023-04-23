تونس: العثور على 11 جــ..ـثة لمهاجرين خلال أيام العيد

2023-04-23 / 18:49
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هبة بريس - وكالات

عُثر على 11 جثة لمهاجرين غرقى بسواحل ولاية صفاقس التونسية خلال يومي العيد ، وفق ما أفاد به مصدر قضائي اليوم الأحد (23 أبريل2023). وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي إن الجثث التي لفظها البحر عُثر عليها بمنطقتي العامرة وجبنيانة وهي شبه متحللة.

ورجح المصمودي أن تكون لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وعبرت السواحل التونسية عداد قياسية من المهاجرين هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة في طريقهم إلى السواحل الإيطالية القريبة، وفق مصادر رسمية ومستقلة.

وقال متحدث باسم الحرس الوطني التونسي إن وحدات الحرس البحري ضبطت اليوم وأمس 93 مهاجرا في عمليات اعتراض لقوارب الهجرة غير النظامية.

ويناهز أعداد الغرقى، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يهتم بقضايا الهجرة، قرابة 200 شخص منذ بداية العام الجاري.

وقالت السلطات الإيطالية إن أكثر من 30 ألف مهاجر وصلوا سواحل البلادخلال نفس الفترة.

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