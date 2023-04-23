موجة فيروس كورونا….لمرابط يدعو إلى الحيطة والحذر

محمد منفلوطي_ هبة بريس

دعا معاد المرابط منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى توخي الحذر في التعامل مع فيروس كورونا، علما أن بلادنا تعرف للأسبوع الثاني على التوالي ارتفاعا لعدد الحالات الجديدة لكوفيد-19 وذلك بعد فترة بينية خامسة امتدت 3 أشهر.

وأكد لمرابط على أن التلقيح فعال و آمن، وعلى المسنين و ذوي الهشاشة المناعية استكمال تلقيحهم بانتظام و عدم الانسياق وراء ما يشاع، داعيا المرضى والمصابين إلى الالتزام بالبيوت وتتبع العلاح بدل تعريض اهليهم وذويهم للاصابة العدوى.

وشدد لمرابط عبر حسابه “لينكيدين” على أنه و لحد الآن لم يظهر أي متحور أو متحور فرعي أكثر ضراوة ممن سبقهم، مؤكدا أن الوضع الوبائي سيتميز بمويجة جديدة لكنها ستكون أقل ضراوة و أقل فتكا.

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