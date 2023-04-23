ذهب ضحيتها أربعة طلبة لازالوا بقسم الانعاش ..توقيف مرتكب حادثة سير بوجدة
أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، زوال اليوم الأحد 23 أبريل الجاري، المشتبه فيه المتورط في ارتكاب حادثة سير عمدية مع جنحة الفرار وانعدام رخصة السياقة التي كان ضحيتها أربعة طلبة لا زالوا بقسم الإنعاش.
وقالت مصادر مطلعة، أن مصلحة حوادث السير بمدينة وجدة كانت قد باشرت، خلال الساعات الأولى من فجر يوم أمس السبت، إجراءات معاينة حادثة سير مع جنحة الفرار، تسبب فيها سائق سيارة خفيفة كان يسير بسرعة كبيرة، واصطدم بسيارة للأجرة قبل أن يصيب بشكل خطير أربعة طلبة كانوا فوق الرصيف.
قد تم نقل الضحايا للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، قبل ان يتم تحديد بيانات السيارة المتسببة في الحادثة وتوقيف سائقها والذي تبين أنه لا يتوفر على رخصة السياقة.
وقد تم الاحتفاظ بالسائق المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
6 تعليقات
أللهم هدا منكر من هذه الاعمال المتهورة من بعض الاشخاص المتهورين
يجب عقوبته باشد العقوبات ارواح ناس لا حشرلدات
واش هادا احمق لا بيرمي او زايدها بالسرعة خاصو يتعاقب فعلا
المرجو من رجال الأمن في مدينة وجدة أن يكونوا أكثر صرامة مع هؤلاء المجرمين الذين يزرعون الذعر بين الساكنة . و أن تتم محاسبة الآباء الذين يشترون لأبائهم وسائل القتل و ليس السياقة .
رجال ألأمن بوجدة يعملون بتفاني كبير و الكل يشهد لهم بذلك . لكن الصرامة مع الأوغاد ضرورية و اللي يقلب على حقوق الإنسان يحترم حقوق الآخرين أولا.
العصى دواء لهؤلاء المحرمين المتهورين المرجو النشر هبة بريس لسان كل مقهور
ماذنب هاؤلاء الاشخاص الذين ذهبو ضحية هذه الحادثة الله يشفيهم ويعافيهم الله
اللهم انتقم منه يارب ماهي الا عدم المسؤولية عند هدا المتهور