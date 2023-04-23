الشرطة الاسبانية تعتقل زعيم عصابة بسبتة المحتلة

2023-04-23 / 18:00
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هبة بريس - متابعة

اعتقلت الشرطة الإسبانية، زعيم عصابة إجرامية تنشط في تجارة المخدرات بسبتة المحتلة ، يعرف بلقب “تويتي”.

وقالت وسائل اعلام اسبانية ان الموقوف ينحدر من أصول مغربية تم اعتقاله في ساحل “كوستا ديل سول” بجنوب إسبانيا، عقب عدة أبحاث وتحقيقات للوصول إلى مكانه بعد فراره المستمر من قبضة الأمن.

واضافت المصادر أن زعيم العصابة الذي اعتقل سبق وان ارتكب عدد من جرائم التصفية، وقد جاء اعتقاله ليفتح الباب أمام تحقيقات موسعة من أجل الاطاحة بشبكته الاجرامية.

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‫9 تعليقات

  5. على الأجهزة الأمنية الاسبانية ونظيرتها المغربية تكثيف جهودهما من اجل تفكيك الخلايا الإرهابية والعصابات المنظمة التي تهدد البلدين..

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