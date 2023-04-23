بسبب اصلاح التقاعد ..أكثر من 70 بالمئة من الفرنسيين غير راضين عن أداء ماكرون

2023-04-23 / 17:36
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هبة بريس - وكالات

أظهر استطلاعٌ للرأي، نشرت نتائجه السبت، أن أكثر من 70 بالمئة من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تقترب شعبيته من أدنى مستوياتها، في تراجعٍ يعود بشكل رئيسي الى إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل،وهو ما يعني ان الرئيس الفرنسي الحالي اصبح منبذا عند الفرنسيين.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد دراسات الرأي والتسويق (“إيفوب”) المشهور لحساب صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” ”le journal du dimanche” أبدى نحو 26 بالمئة فقط من المشاركين رضاهم عن أداء الرئيس، بتراجع نقطتين مقارنة باستطلاع مماثل في مارس.

وتقترب هذه النسبة من أدنى مستوى لشعبية ماكرون (23 بالمئة)، والذي سجّل في ديسمبر 2018 في ذروة أزمة “السترات الصفراء”.

ونسبة التأييد المسجّلة في الاستطلاع الحالي، هي أدنى بـ15 نقطة مقارنة بشعبية ماكرون لدى إعادة انتخابه لولاية ثانية في نيسان/أبريل 2022.

ومن أصل الـ72 بالمئة من المستطلعين الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن الرئيس، قال 47 بالمئة إنهم “غير راضين بشكل كبير”، بزيادة سبعة بالمئة عن استطلاع الشهر الماضي.

وتعكس هذه الزيادة الغضب الذي اعترى شريحة واسعة من الفرنسيين جراء إصدار ماكرون، في 15 أبريل، مرسوم إصلاح نظام التقاعد بموجب آلية دستورية بدون طرحه أمام الجمعية الوطنية لعدم توافر غالبية مؤيدة له.

وأُجري الاستطلاع إلكترونياً، في الفترة بين 14 أبريل و21 منه، وشمل عيّنة من 1955 فرنسياً أتمّوا الثامنة عشرة من العمر، وبهامش خطأ راوح بين 1 و2,3 نقطة.

ويشير معهد دراسات الرأي والتسويق (“إيفوب”) ان وضعية الرئيس الفرنسي تزداد سوء عن سوء.

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