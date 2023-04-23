إنقاذ 93 مهاجرا قبالة السواحل التونسية

هبة بريس - وكالات

أعلنت السطات التونسية، اليوم الأحد، إنقاذ 93 مهاجرا سريا بعرض السواحل التونسية.

وأوضح الحرس الوطني التونسي، أن الوحدات العائمة التابعة له بالمنطقة البحرية بولايتي صفاقس والمنستير تمكنت ،خلال الليلة الماضية، من إحباط ثلاث عمليات اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية و نجدة وإنقاذ 93 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم للإدارة العامة لهذا الحرس الوطني، في بلاغ، أن الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس بصفاقس تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية وإنقاذ 42 مهاجرا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

كما تمكنت وحدات الحرس البحري التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير، بدورها، من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 51 مهاجرا غير شرعي من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

من جهة أخرى، يضيف المصدر، تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بسيدي بورويس من ولاية سليانة، من توقيف 17 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء وهم بصدد اجتياز الحدود البرية بطريقة غير شرعية.

وحسب وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فإن عدد من سعوا إلى الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 قد زاد إلى ثلاثة أضعاف في العام الماضي.

كما قالت منظمة الهجرة الدولية إن الربع الأول من هذا العام شهد أعلى عدد من وفيات المهاجرين منذ نفس الفترة من عام 2017.

ووفق الحرس الوطني التونسي فقد تم إنقاذ أكثر من 14 ألف مهاجر، معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، وهو ما يعادل خمسة أمثال الأرقام المسجلة لنفس الفترة من العام الماضي.

ووفق تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد تم تسجيل فقدان أو هلاك 132 شخصا من المهاجرين السريين على السواحل التونسية خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2023.

وأظهر التقرير، الذي استند المنتدى في إعداده على معلومات مستقاة من البلاغات الرسمية وشهادات الناجين، أن شهر مارس الماضي سجلت خلاله 97 حالة بين مفقودين وقتلى من بين المهاجرين غير النظاميين على السواحل التونسية، مقابل 28 مفقودا وضحية خلال شهر يناير و7 مفقودين وضحايا في شهر فبراير من السنة ذاتها.

وتمكن 1771 مهاجر سري تونسي، خلال نفس الفترة من سنة 2023، من الوصول الى السواحل الإيطالية، 348 منهم من القاصرين و121 منهم من النساء، فيما تم اعتراض ومنع رحلات هجرة سرية كانت تقل على متنها 14082 شخصا من جنسيات تونسية وغير تونسية، حاولوا اجتياز السواحل التونسية بطرق غير شرعية.

وبينت الإحصائيات أن عدد الواصلين إلى ايطاليا من التونسيين بطريقة غير نظامية حسب الأشهر تضاعف خلال شهر مارس 2023 ليبلغ 660 مهاجرا، مقابل 224 مهاجرا خلال شهر مارس من سنة 2022 و334 خلال نفس الشهر من سنة 2021.

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