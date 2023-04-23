تحركات في الكواليس لضم موهبة برشلونة جمال لامين للمنتخب الوطني المغربي

هبة بريس : القسم الرياضي

بدأت التحركات في الكواليس من أجل إقناع جمال لامين، موهبة برشلونة الإسباني بالانضمام إلى المنتخب الوطني المغربي خلال الفترة القادمة.

وكشف مصدر مطلع أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بدأت تحركاتها قبل أشهر من أجل ضم اللاعب إلى الفئات السنية للمنتخب الوطني المغربي، حيث تواصل مندوب الجامعة في إسبانيا مع اللاعب وعائلته من أجل إقناعه بالانضمام إلى المنتخب الوطني المغربي.

ووفقا لنفس المصدر فإن اللاعب لامين جمال البالغ من العمر 15 سنة يحرص على متابعة مباريات المنتخب الوطني المغربي وسبق له الحضور في المباراة الودية لأسود الأطلس ضد تشيلي شهر شتنبر الماضي في ملعب كونيلا إلبرات ببرشلونة.

وسبق للاعب جمال لامين أن لعب للفئات السنية للمنتخب الإسباني، حيث بدأ مع منتخب أقل من 15 سنة مرورا بمنتخبي أقل من 16 و17 سنة وصولا إلى منتخب أقل من 19 سنة علما أنه لا يتجاوز في عمره 15 سنة.

تبقى الإشارة إلى أن لامين جمال من أب مغربي وأم من غينيا الاستوائية وهو مرتبط مع نادي برشلونة بعقد يمتد إلى غاية يونيو 2024، ويشغل مركز الجناح الأيمن، كما يلعب في الجانب الأيسر أيضا وأحيانا في مركز رأس الحربة.

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