عدم انعكاس “البترول الروسي “على أسعار المحروقات يجر الحكومة للمساءلة
قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إنه بعد نفيها للجوء العديد من شركات المحروقات بالمغرب لاستيراد البترول الروسي المنخفض الثمن، أقرت الحكومة بوصول حمولات من هذا البترول الروسي إلى الموانئ المغربية.
إبراهيمي في سؤال شفوي وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، سجل أن هذا الاستيراد لم ينعكس على أسعار البنزين والمازوط بمحطات الوقود، اللهم بعض الانخفاض الطفيف الذي لا يتناسب مع السعر المنخفض للبترول الروسي.
واعتبر النائب البرلماني أن هذا الأمر، يؤكد جشع الشركات المحتكرة للسوق المغربية، وارتفاع هامش الربح، دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
ليسائل إبراهيمي الحكومة عن حصيلة استيراد البترول الروسي بالمغرب لثلاثة أشهر الأولى من سنة 2023، وكذا الشركات التي تستفيد من استيراد هذا النوع من المحروقات.
كما تساءل عضو مجموعة “المصباح” عن “الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتخفيض أسعار المحروقات، على غرار ما قامت به الدول الغنية من مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مع شركات المحروقات، لتخفيض هامش الربح والمساهمة من الأرباح الاستثنائية في دعم المواطنين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة”.
10 تعليقات
في بعض الدول اثمنة الغزوال لا يتجاوز باقل ثمن مقارنة مع المغرب …..
المشكل الكبير هو أن سعر الغزوال والبنزين غير مستقرة بالنسبة بعض محطات الوقود وكيف نفسر ذالك ؟؟؟؟؟؟؟
كيف يعقل أن الحكومة تقوم بالاستراد الغزوال من روسيا ولحد الآن لازالت الأسعار الملتهبة في المحروقات ولم تنخفض ؟؟؟؟؟ سؤال يتطلب إجابته وعدم السكوت عليه!!!!.
نحن غير مندهشين في هذه الحكومة كل مرة تفاجؤنا بقرارات توحي الى الإقتصاد الوطني التي تدمرنا وتحطم الإقتصاد الوطني المغربي إلى التهلكة..
المشكل الكبير والطامة الكبرى التي لحد الآن لازلنا نعيشها في أسعار المحروقات يرجع سببها الحكومة الحالية..
أين يذهب هذآ الغزوال الروسي ونحن لحد الآن نعاني من أسعار المحروقات في الإرتفاع ؟؟؟؟
هناك عصابة متخصصة في التحكم في أسعار المحروقات وغلائها وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
المواطن المغربي الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو الضحية في هذه الأسعار وغلاء المحروقات والمسؤول الوحيد هو الحكومة…
يجب إعادة وتشغيل مصفاة سامير من أجل الخروج من أزمة غلاء المحروقات وذالك لتقليص الاعباء على المواطن المغربي الذي يعاني من متاعب الأسعار..
لا نحلم يوما ما انخفض اسعار المحروقات بالمغرب وأعضاء الحكومة يستفيدون منه عبر شريكاتهم والفاهم يفهم هههههههههههه.