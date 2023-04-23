أمرابط يعود إلى صفوف فيورنتينا بعد تعافيه من الإصابة

هبة بريس : القسم الرياضي

عاد الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى صفوف فريقه فيورنتينا، حيث شارك أساسيا أمام مونزا، اليوم الأحد، ضمن الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

وغاب أمرابط عن المباراتين الأخيرتين لفريقه أمام ليخ بوزنان البولندي في الدوري الأوروبي وأمام أتالانتا في الدوري المحلي بسبب إصابة على مستوى الظهر.

ومعلوم أن أمرابط يعتبر من أبرز العناصر الأساسية في التركيبة البشرية لفيورنتينا هذا الموسم، علما أن اللاعب لديه عدة عروض من أندية أوروبية كبيرة بعد تألقه في مونديال قطر 2022.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0