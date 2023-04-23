أمرابط يعود إلى صفوف فيورنتينا بعد تعافيه من الإصابة

2023-04-23 / 13:34
0

هبة بريس : القسم الرياضي

عاد الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى صفوف فريقه فيورنتينا، حيث شارك أساسيا أمام مونزا، اليوم الأحد، ضمن الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

وغاب أمرابط عن المباراتين الأخيرتين لفريقه أمام ليخ بوزنان البولندي في الدوري الأوروبي وأمام أتالانتا في الدوري المحلي بسبب إصابة على مستوى الظهر.

ومعلوم أن أمرابط يعتبر من أبرز العناصر الأساسية في التركيبة البشرية لفيورنتينا هذا الموسم، علما أن اللاعب لديه عدة عروض من أندية أوروبية كبيرة بعد تألقه في مونديال قطر 2022.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مهاجم ياباني يصبح أكبر لاعب في الدوري البرتغالي بعمر 56 عاما

مهاجم ياباني يصبح أكبر لاعب في الدوري البرتغالي بعمر…

2023-04-23 / 09:21
Photo of إلغاء مباراة في الدوري الهولندي بعد الاعتداء على الحكم المساعد

إلغاء مباراة في الدوري الهولندي بعد الاعتداء على الحكم…

2023-04-23 / 09:18
Photo of ساعده في الوصول لعدة فنانات.. مدلك مانشستر يونايتد يفضح رونالدو

ساعده في الوصول لعدة فنانات.. مدلك مانشستر يونايتد يفضح…

2023-04-23 / 08:13
Photo of (فيديو) الرجاء يخسر موقعة الذهاب أمام الأهلي المصري في ربع نهائي دوي الأبطال

(فيديو) الرجاء يخسر موقعة الذهاب أمام الأهلي المصري في…

2023-04-22 / 20:56
Photo of نقل الياميق إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة على مستوى العين

نقل الياميق إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة على مستوى…

2023-04-22 / 19:31
Photo of رغم الخسارة.. مزراوي يقدم مردودا مميزا أمام ماينز بعد دخوله بديلا في الدوري الألماني

رغم الخسارة.. مزراوي يقدم مردودا مميزا أمام ماينز بعد…

2023-04-22 / 18:34
Photo of إقالة رئيسة تحرير مجلة ألمانية بسبب مقابلة وهمية مع شوماخر

إقالة رئيسة تحرير مجلة ألمانية بسبب مقابلة وهمية مع…

2023-04-22 / 16:11
Photo of سيمبا يفوز على الوداد في ذهاب ربع نهائي أبطال افريقيا

سيمبا يفوز على الوداد في ذهاب ربع نهائي أبطال…

2023-04-22 / 15:49
Photo of مغربي الأصل.. الأمين جمال أصغر لاعب في قائمة نادي برشلونة

مغربي الأصل.. الأمين جمال أصغر لاعب في قائمة نادي…

2023-04-22 / 14:08
Photo of لقجع يدعو لاعبي المنتخب المغربي لتشريف كرة القدم الوطنية

لقجع يدعو لاعبي المنتخب المغربي لتشريف كرة القدم الوطنية

2023-04-22 / 10:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق