الجيش الصومالي يق– تل 38 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية

هبة بريس _ وكالات

أعلن الجيش الصومالي عن مقتل 38 عنصرا مسلحا من جماعة الشباب الإرهابية في عمليتين منفصلتين تم تنفيذهما خلال اليومين الماضيين.

وقتلت القوات الصومالية 20 إرهابيا في عملية خاطفة بمنطقة تقع بين أوغونجي ومبارك في جنوب الصومال، حسبما ذكرت وكالة المخابرات والأمن الوطنية.

وذكر الجيش الوطني الصومالي أن قواته نفذت عملية ثانية في ساعة مبكرة من صباح السبت وتمكنت من تحييد 18 من مسلحي حركة “الشباب” وأصابت آخرين بعد أن هاجم مقاتلو الجماعة قواعد الجيش الوطني الصومالي والقوات المحلية في منطقة ماساجاواي بوسط الصومال.

وأعلنت جماعة الشباب عن استيلاءها على قاعدة عسكرية وإلحاق خسائر فادحة بالجيش، وهي المزاعم التي نفاها مسؤول عسكري صومالي.

وتشهد الصومال منذ عدة سنوات هجمات إرهابية تنفذتها الجماعة الإرهابية التي سيطرت على مناطق واسعة من البلاد.

وشن الرئيس الصومالي، شيخ محمود، غداة تنصيبه في عام 2022، حربا شاملة على الجماعة بهدف القضاء على التهديد الإرهابي في البلاد.

وأفادت الحكومة الصومالية في متم شهر مارس الماضي بتحييد أكثر من 3000 عنصر إرهابي منذ بدء الهجوم، إضافة إلى تحرير 70 بلدة وقرية من أيدي الجماعة المتطرفة.

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