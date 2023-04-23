صدام حسين أصله هندي”.. الخزعلي يثير الجدل من جديد

2023-04-23 / 13:15
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هبة بريس _ وكالات

أثارت تصريحات لقيس الخزعلي، زعيم “عصائب أهل الحق” الموالية لإيران، عن أصل الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، حالة من الجدل والاتهامات المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الخزعلي في خطبة عيد الفطر: “شعبنا ممتد على هذه الأرض منذ آلاف السنين.. ولم نأت استيرادا كما كان يدعي صدام الهدام (صدام حسين) عندما اتهم سكان هذا البلد الأصليين بأنهم أتوا من الهند، ثم بعد ذلك عندما قاموا بتحليل “دي أن إيه” (تحليل الحمض النووي)، تبين أنه هو الذي جاء من الهند”.

وبينما لم يشر الخزعلي إلى مصدر هذه المعلومة، أدت تصريحاته إلى توجيه اتهامات وإطلاق شتائم متبادلة بين أنصاره ومعارضين. وكتب معلق أنه تحدث و”كأنه خبير في علم الجينات”، وشكك البعض في أصول الخزعلي نفسه.

وسبق أن أصدر القيادي في الجماعة الموالية لإيران تصريحات أثارت جدلا من قبل، منها عندما قال في فيديو إن تحرير الموصل سيكون بمثابة الانتقام من قتلة الحسين لأن مقاتلي تنظيم “داعش” هم “أحفاد هؤلاء القتلة”، وفق رويترز.

والقيادي في “الحشد الشعبي” كان من أشد المعارضين لتواجد قوات أميركية في العراق، وقد توعد من قبل بتوجيه ضربة للقوات الأميركية انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي العراقي، أبو مهدي المهندس، بضربة أميركية في يناير 2020.

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تعليق واحد

  1. تصريحات مضحكة من هذا “الخزعــــبــــلي” …. السيد مات منذ سنين ولا زال يرعبهم …

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