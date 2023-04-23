السودان .. إجلاء موظفي السفارة الأمريكية من الخرطوم

هبة بريس _ وكالات

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ليلة السبت ، أن القوات الأمريكية نفذت مهمة لإجلاء موظفي السفارة الأمريكية من الخرطوم.

وقال بايدن في بيان “بناء على أوامري، نفذت القوات الأمريكية عملية لإخراج موظفين حكوميين من الخرطوم. أنا فخور بالالتزام غير العادي لموظفي سفارتنا في الخرطوم الذين أدوا واجبهم بشجاعة ومهنية”.

وأعرب بايدن عن شكره لـ “المهارة الفائقة لجنودنا الذين قاموا بنقلهم إلى بر الأمان”، مضيفا أن جيبوتي وإثيوبيا والسعودية ساعدت في هذه العملية.

ومع دخول المعارك أسبوعها الثاني، دعا بايدن لوضع حد للقتال بين الجيش وقوات الدعم السريع “وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار” و”وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق” واحترام “إرادة شعب السودان

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