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نشرة إنذارية: موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة بهذه الأقاليم

2023-04-23 / 12:16
هبة بريس _ و م ع

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و44 درجة من الثلاثاء إلى الجمعة القادمين بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و41 درجة يوم الثلاثاء القادم بكل من تارودانت، وإنزكان-أيت ملول، وأكادير إيداوتانان، واشتوكة أيت باها، والفقيه بن صالح، وبن ملال، وسيدي بنور، وآسفي، وسطات، وشيشاوة، ومراكش، وقلعة السراغنة، واليوسفية، ورحامنة، وسيدي سليمان، وسيدي قاسم، وسمارة، وآسا زاك، وطاطا.

وأضافت المديرية، أنه من المرتقب كذلك تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و41 درجة، من الأربعاء إلى الجمعة القادميين، بكل من العرائش، ووزان، ومكناس، وفاس، ومولاي يعقوب، وتاونات، والخميسات، والقنيطرة، وخريبكة، وسطات، وبن سليمان، وسيدي بنور، وبني ملال، والفقيه بن صالح، وشيشاوة، وقلعة السراغنة، ورحامنة، ومراكش، وآسفي، واليوسفية. كما سيتم، بحسب النشرة، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة من الأربعاء إلى الجمعة القادمين بكل من تارودانت، وإنزكان أيت ملول، وأكادير إيداوتانان، وشتوكة أيت باها، وتزنيت، وطاطا، وآسا الزاك، وكلميم، وسمارة، وطانطان، وسيدي سليمان، وسيدي قاسم

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