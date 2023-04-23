شكيب بنموسى

تعيين الكاتب العام الجديد لوزارة التربية الوطنية يجر بنموسى للمساءلة البرلمانية

2023-04-23 / 11:32
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هبة بريس _ الرباط

اثار تعيين يونس السحيمي في منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، جدلا سيما على مستوى مدى احترام هذا التعيين لمبادئ ومساطر التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول فيها داخل المجلس الحكومي.

وقال بووانو وأبلاضي في سؤال كتابي مشترك، موجه لوزير التربية الوطنية، إن الأمر المثير للقلق في تعيين السحيمي، أن اسمه لم يكن واردا ضمن لائحة المترشحين لاجتياز مقابلة انتقاء الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي أجريت يوم 17 فبراير 2023 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط.

وتابعا: “ما يجعل هذا التعيين مخالفا لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق والمساواة بين جميع المترشحات والمترشحين، المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بما يؤشر على وجود تجاوزات خطيرة للمساطر القانونية المنظمة والضامنة للتنافس الشريف حول المناصب العليا في المؤسسات والمقاولات والإدارات العمومية”.

وفي سؤال كتابي آخر، قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية ، إنه عقب تعيين كاتب عام جديد لوزارة التربية الوطنية من خارج لائحة المتبارين الذين قبلت اللجنة ترشيحاتهم بعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة لهذا المنصب، ساد إحباط كبير لدى الإدارة المركزية للوزارة، وكذلك لدى الاطر التعليمية بأكاديميات جهات المملكة ولدى الرأي العام الوطني.

وأوضح إبراهيمي في سؤاله لوزير التربية الوطنية، أن مما زاد الشعور بالدونية تصريحات صحفية لمسؤول بالوزارة يبرر عدم اختيار أي مترشح من طرف اللجنة المعنية نظرا لعدم وجود كفاءات بوزارة التعليم، مما اضطركم إلى اختيار مدير ديوان وزير المالية السابق في منصب الكاتب العام واللذان ينتميان لنفس الحزب.

وأردف، هذا الوضع الاستثنائي يجعلنا نتساءل إن كان الانتماء لأحد الاحزاب المشاركة في الحكومة هو المحدد في التعيينات في المناصب العليا في الوزارات الحيوية كوزارة التربية والتعليم أم الكفاءة والاستحقاق؟

وأضاف، “ألهذه الدرجة لا يوجد بوزارة من حجم وزارة التعليم أي كفاءة لتدبير الكتابة العامة بالرغم من تقدم مجموعة من المترشحين الذين استوفوا كل الشروط المطلوبة؟ لماذا فتح باب الترشيحات إذا كانت الوزارة مقتنعة بشخص معين، ما دامت حصل لدى الحكومة قناعة راسخة بأن هذا الأخير هو الوحيد الذي يمكنه شغل هذا المنصب؟”.

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‫3 تعليقات

  1. اختيار مدير ديوان وزير المالية السابق في منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية. هذا ما يسمى العبث العشوائية في اتخاذ القرارات وكأن قطاع التعليم لا يتوفر على كفاءات لتقلد المسؤولية. افهم تسطى.

  2. كما تدين تدان يا تجار الدين كنتم تفعلون اكثر و اسواء من هذا كنتم تعينون اتباعكم اشتريتم الفيلات و تزوجتم النساء و الان تريدون الضحك علينا
    لن تعودوا ابدا الى الكراسي التي لفظتكم

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