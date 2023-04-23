العودة إلى العمل بتوقيت (GMT+1)
هبة بريس _ الرباط
بعد نهاية شهر رمضان المبارك، تم الرجوع إلى العمل بالساعة القانونية للمملكة (GMT+1) وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من اليوم الأحد 23 أبريل .
وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قد أوقفت العمل بتوقيت (GMT+1) مع حلول شهر رمضان، طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية ولقرار رئيس الحكومة 3.17.23 الصادر في 13 من شعبان 1444(06 مارس 2023) بتغيير الساعة القانونية للمملكة.
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13 تعليقات
نتمنى الرجوع الى التوقيت الأصلي ..
الساعة الإضافية تزيد المتاعب والمشاكل الصحية والاقتصادية..
على الشعب ان يتحدث ويخرج لايصال صوته من اجل حذف هاته الساعة الإضافية وكذا خفض اسعار المواد الغذائية..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . الساعة الإضافية لها اضرار لا تعد ولا تحصى..
اللهم زد العذاب على اصحاب هذا القرار الجائر كما زادوا المعانات على الاطفال وأمهاتهم خصوصا في الصباح..
نعم ليست هناك ساعة احسن من البيولوجية وحتى فرنسا قررت مراجعة الزيادة في الساعة وكذا عدد من الدول ..
الله ياخذ فيهم الحق ويعذبهم كيفما عذبونا
لماولا تقولون العودة بعمل ساعة رونو التي تقرر في المغرب ؟؟!!
الساعة الإضافية لا تخدم مصالح الشعب المغربي بل العكس..
يجب الرجوع التوقيت العادي ..
على الحكومة أن تراجع وضعية المغاربة في الساعة الإضافية وما لها من تأثير سلبي على صحة المواطنين..
الساعة الإضافية تحطم معنويات وأمال الشعب المغربي..
ناري ولا بغاو ايحشموا..كيقولو قد خرجنا من تحت عباءة فرنسا والفرنكفونية وهم منبطحون بهاته الساعة المشؤومة كل الانبطاح