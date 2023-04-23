العودة إلى العمل بتوقيت (GMT+1)

هبة بريس _ الرباط

بعد نهاية شهر رمضان المبارك، تم الرجوع إلى العمل بالساعة القانونية للمملكة (GMT+1) وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من اليوم الأحد 23 أبريل .

وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قد أوقفت العمل بتوقيت (GMT+1) مع حلول شهر رمضان، طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية ولقرار رئيس الحكومة 3.17.23 الصادر في 13 من شعبان 1444(06 مارس 2023) بتغيير الساعة القانونية للمملكة.

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