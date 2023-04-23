العودة إلى العمل بتوقيت (GMT+1)

2023-04-23 / 10:33
13
هبة بريس _ الرباط

بعد نهاية شهر رمضان المبارك، تم الرجوع إلى العمل بالساعة القانونية للمملكة (GMT+1) وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من اليوم الأحد 23 أبريل .

وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قد أوقفت العمل بتوقيت (GMT+1) مع حلول شهر رمضان، طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية ولقرار رئيس الحكومة 3.17.23 الصادر في 13 من شعبان 1444(06 مارس 2023) بتغيير الساعة القانونية للمملكة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أنشطة مكثفة لأوزين بمقر البرلمان الأوربي بستراسبورغ

أنشطة مكثفة لأوزين بمقر البرلمان الأوربي بستراسبورغ

2023-04-23 / 13:33
Photo of نشرة إنذارية: موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة بهذه الأقاليم

نشرة إنذارية: موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة بهذه…

2023-04-23 / 12:16
Photo of تعيين الكاتب العام الجديد لوزارة التربية الوطنية يجر بنموسى للمساءلة البرلمانية

تعيين الكاتب العام الجديد لوزارة التربية الوطنية يجر بنموسى…

2023-04-23 / 11:32
Photo of أجواء غير مستقرة في توقعات أحوال طقس الأحد ثاني أيام عيد الفطر

أجواء غير مستقرة في توقعات أحوال طقس الأحد ثاني…

2023-04-23 / 07:55
Photo of لاراثون : المغرب يستعد لانشاء قاعدة دفاع جوي بالحسيمة

لاراثون : المغرب يستعد لانشاء قاعدة دفاع جوي بالحسيمة

2023-04-22 / 20:42
Photo of خلافا لباقي مدن إسبانيا.. سبتة ومليلية تحتفلان بعيد الفطر مع المغرب

خلافا لباقي مدن إسبانيا.. سبتة ومليلية تحتفلان بعيد الفطر…

2023-04-22 / 18:56
Photo of خلفا للفاروق بلخير ..من هو محمد بريظ المفتش العام الجديد للقوات المسلحة الملكية؟

خلفا للفاروق بلخير ..من هو محمد بريظ المفتش العام…

2023-04-22 / 18:22
Photo of ميناء طنجة المتوسط.. إحباط محاولة لتهريب أزيد من 5.4 طن من مخدر الشيرا

ميناء طنجة المتوسط.. إحباط محاولة لتهريب أزيد من 5.4…

2023-04-22 / 17:48
Photo of رئيس منظمة “الإيسيسكو” يهنئ الملك بمناسبة عيد الفطر

رئيس منظمة “الإيسيسكو” يهنئ الملك بمناسبة عيد الفطر

2023-04-22 / 17:19
Photo of مراكش.. إيقاف شخصين متورطين في سرقة وكالة تأمين

مراكش.. إيقاف شخصين متورطين في سرقة وكالة تأمين

2023-04-22 / 11:32

‫13 تعليقات

  3. على الشعب ان يتحدث ويخرج لايصال صوته من اجل حذف هاته الساعة الإضافية وكذا خفض اسعار المواد الغذائية..

  4. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . الساعة الإضافية لها اضرار لا تعد ولا تحصى..

  5. اللهم زد العذاب على اصحاب هذا القرار الجائر كما زادوا المعانات على الاطفال وأمهاتهم خصوصا في الصباح..

  6. نعم ليست هناك ساعة احسن من البيولوجية وحتى فرنسا قررت مراجعة الزيادة في الساعة وكذا عدد من الدول ..

  11. على الحكومة أن تراجع وضعية المغاربة في الساعة الإضافية وما لها من تأثير سلبي على صحة المواطنين..

  13. ناري ولا بغاو ايحشموا..كيقولو قد خرجنا من تحت عباءة فرنسا والفرنكفونية وهم منبطحون بهاته الساعة المشؤومة كل الانبطاح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق