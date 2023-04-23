الخارجية المصرية تعلن إصابة أحد أعضاء سفارتها بطلق ناري في السودان

2023-04-23 / 09:34
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هبة بريس

أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الأحد، إصابة أحد أعضاء السفارة المصرية بطلق ناري في السودان.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، حول الموقف بشأن عملية إجلاء أعضاء الجالية المصرية فى السودان وأعضاء البعثة الدبلوماسية والبعثات الفنية الرسمية، إن “الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز العشرة اَلاف، مثل الحالة المصرية، تحتاج إلى عملية تخطيط مُحكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء، خاصة فى ظل التصاعد الخطير فى حجم المخاطر”.

وكشف المتحدث في بيان صحافي، عن أن “أحد أعضاء السفارة المصرية أصيب بطلق نارى بالفعل، وهو الأمر الذي يؤكد مرة أخرى علي ضرورة توخي أقصى درجات الحذر حفاظاً على سلامة مواطنينا وأعضاء بعثاتنا في السودان”.

وأوضح المتحدث أن “العقيدة وميثاق العمل الراسخين لدى الدبلوماسي المصري يفرضان عليه أن يكون آخر من يغادر ميدان عمله بعد الاطمئنان على استكمال عملية إجلاء كل من يرغب من أعضاء الجالية في المغادرة”.

وأشار إلى ما حدث مؤخراً في دول مثل ليبيا وأفغانستان وأوكرانيا، حيث نجحت “سفاراتنا في إتمام عمليات الإجلاء الآمن للجالية المصرية فيها”.

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