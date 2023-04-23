Yokohama FC's Japanese striker Kazuyoshi Miura who is recognised as the world's oldest goalscorer and oldest player currently playing in a professional league, gestures during J. League YBC Levain Cup soccer match against Hokkaido Consadole Sapporo in Sapporo, northern Japan August 12, 2020, in this photo taken by Kyodo. Picture taken August 12, 2020. Mandatory credit Kyodo/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN.

مهاجم ياباني يصبح أكبر لاعب في الدوري البرتغالي بعمر 56 عاما

2023-04-23 / 09:21
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هبة بريس _ رياضة

حقق المهاجم الياباني المخضرم كازيوشي ميورا إنجازا جديدا بعدما شارك في مباراته الأولى مع أوليفيرنسي المنافس بدوري الدرجة الثانية البرتغالي لكرة القدم في عمر 56 عاما.

ونزل ميورا بديلا في الدقيقة 90 في فوز فريقه، الذي انتقل إليه معارا من يوكوهاما هذا العام، 4-1 على أكاديميكو دي فيسيو يوم السبت.

وقال موقع الدوري البرتغالي إن ميورا بهذا يصبح “أكبر لاعب على الإطلاق يلعب في (مسابقات) كرة القدم البرتغالية إذ يبلغ 56 عاما وشهرا واحدا و24 يوما”.

ولعب ميورا، الذي بدأ مسيرته الاحترافية قبل نحو أربعة عقود، لصالح عدد من الأندية في أنحاء العالم بينها بالميراس ودينامو زغرب وفيسيل كوبي.

وشارك في 89 مباراة دولية كان آخرها في 2000.

وساعد ميورا، ثاني الهدافين التاريخيين لليابان برصيد 55 هدفا، منتخب بلاده للفوز بكأس آسيا في 1992

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‫9 تعليقات

  5. كازيوشي ميورا من بين اللاعبين الدوليين الذين لا زالوا يحتفظوا بالنفس الرياضي..

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