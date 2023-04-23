Ajax Amsterdam player Queensy Menig (L) vies with Willem II Tilburg's player Dries Wuytens (C) during the Dutch Eredivisie football match between Ajax Amsterdam and Willem II Tilburg in Amsterdam on December 6, 2014. AFP PHOTO / ANP / OLAF KRAAK netherlands out (Photo by OLAF KRAAK / AFP)

إلغاء مباراة في الدوري الهولندي بعد الاعتداء على الحكم المساعد

2023-04-23 / 09:18
0
هبة بريس _ ريا.ضة

توقفت مباراة ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الهولندي لكرة القدم، بعد اصابة حكم مساعد بكأس من البيرة ألقيت من المدرجات، وفقا لما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وتوقفت المباراة التي جمعت، يوم السبت، فريقي خرونينغن ونيميخن بعد الدقيقة العشرين عندما ألقي القبض على أحد المتفرجين الذي رمى كأس من البلاستيك ممتلئة بالجعة على أحد الحكام المساعدين.

وكان قد جرى تشديد قواعد الدوري الهولندي أخيراً بشأن أعمال الشغب، بعد حادث الشهر الماضي أدى إلى إصابة لاعب أياكس أمستردام ديفي كلاسن برأسه بولاعة سجائر خلال نصف نهائي مسابقة الكأس ضد غريمه فينورد.

وبحسب القواعد الجديدة، توقف المباراة فوراً بحال استهداف أحد المتفرجين للاعب أو حكم

ويتوقع ان تستكمل المباراة في موعد لاحق وراء أبواب موصدة، بحسب وكالة فرانس برس

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمرابط يعود إلى صفوف فيورنتينا بعد تعافيه من الإصابة

أمرابط يعود إلى صفوف فيورنتينا بعد تعافيه من الإصابة

2023-04-23 / 13:34
Photo of مهاجم ياباني يصبح أكبر لاعب في الدوري البرتغالي بعمر 56 عاما

مهاجم ياباني يصبح أكبر لاعب في الدوري البرتغالي بعمر…

2023-04-23 / 09:21
Photo of ساعده في الوصول لعدة فنانات.. مدلك مانشستر يونايتد يفضح رونالدو

ساعده في الوصول لعدة فنانات.. مدلك مانشستر يونايتد يفضح…

2023-04-23 / 08:13
Photo of (فيديو) الرجاء يخسر موقعة الذهاب أمام الأهلي المصري في ربع نهائي دوي الأبطال

(فيديو) الرجاء يخسر موقعة الذهاب أمام الأهلي المصري في…

2023-04-22 / 20:56
Photo of نقل الياميق إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة على مستوى العين

نقل الياميق إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة على مستوى…

2023-04-22 / 19:31
Photo of رغم الخسارة.. مزراوي يقدم مردودا مميزا أمام ماينز بعد دخوله بديلا في الدوري الألماني

رغم الخسارة.. مزراوي يقدم مردودا مميزا أمام ماينز بعد…

2023-04-22 / 18:34
Photo of إقالة رئيسة تحرير مجلة ألمانية بسبب مقابلة وهمية مع شوماخر

إقالة رئيسة تحرير مجلة ألمانية بسبب مقابلة وهمية مع…

2023-04-22 / 16:11
Photo of سيمبا يفوز على الوداد في ذهاب ربع نهائي أبطال افريقيا

سيمبا يفوز على الوداد في ذهاب ربع نهائي أبطال…

2023-04-22 / 15:49
Photo of مغربي الأصل.. الأمين جمال أصغر لاعب في قائمة نادي برشلونة

مغربي الأصل.. الأمين جمال أصغر لاعب في قائمة نادي…

2023-04-22 / 14:08
Photo of لقجع يدعو لاعبي المنتخب المغربي لتشريف كرة القدم الوطنية

لقجع يدعو لاعبي المنتخب المغربي لتشريف كرة القدم الوطنية

2023-04-22 / 10:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق