إلغاء مباراة في الدوري الهولندي بعد الاعتداء على الحكم المساعد

هبة بريس _ ريا.ضة

توقفت مباراة ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الهولندي لكرة القدم، بعد اصابة حكم مساعد بكأس من البيرة ألقيت من المدرجات، وفقا لما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وتوقفت المباراة التي جمعت، يوم السبت، فريقي خرونينغن ونيميخن بعد الدقيقة العشرين عندما ألقي القبض على أحد المتفرجين الذي رمى كأس من البلاستيك ممتلئة بالجعة على أحد الحكام المساعدين.

وكان قد جرى تشديد قواعد الدوري الهولندي أخيراً بشأن أعمال الشغب، بعد حادث الشهر الماضي أدى إلى إصابة لاعب أياكس أمستردام ديفي كلاسن برأسه بولاعة سجائر خلال نصف نهائي مسابقة الكأس ضد غريمه فينورد.

وبحسب القواعد الجديدة، توقف المباراة فوراً بحال استهداف أحد المتفرجين للاعب أو حكم

ويتوقع ان تستكمل المباراة في موعد لاحق وراء أبواب موصدة، بحسب وكالة فرانس برس

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