أجواء غير مستقرة في توقعات أحوال طقس الأحد ثاني أيام عيد الفطر

2023-04-23 / 07:55
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد ثاني ايام عيد الفطر ، نزول قطرات مطرية مرفوقة ببروز رعد محلي بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية، مع تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية فوق السهول الأطلسية، وقطرات مطرية جد خفيفة ستهم شمال غرب الأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب أن تكون الأجواء حارة نسبيا بالسهول الوسطى، وبأقصى الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع تناثر غبار داخل الأقاليم الجنوبية، وتسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما جنوب ووسط البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 16 و19 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، وما بين 10 و16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

اما درجات الحرارة العليا فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان ما بين مهدية وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل

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‫10 تعليقات

  3. قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ »..

  7. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اللهم يارب اغثنا برحمتك الواسعة..

  8. هذه السنة نواجه ندرة المياء بسبب تراجع الامطار نسأل الله تعالى ان يغيثنا ..

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