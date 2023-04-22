إصابة 10 أشخاص صدمتهم سيارة أثناء مهرجان دولي بفرنسا

2023-04-22 / 23:10
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هبة بريس - وكالات

أصيب 10 أشخاص بجروح أربعة منهم بالغة بعد أن صدمت سيارة حشدا خلال مهرجان دولي في شمال فرنسا السبت، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

وقالت سلطات با-دو-كاليه إن التقارير الأولية تفيد أن السائق المسن فقد السيطرة على السيارة واصطدم بالمارة خلال مهرجان للطائرات الورقية في بلدة بيرك-سور-مير الساحلية.

وأفادت خدمات الطوارئ أن أربع نساء أصبن بجروح بالغة، وبينهن متقاعدتان تبلغان 75 و82 عاما.

ويقام المهرجان السنوي على مدار عدة أيام، ويستقطب مئات الآلاف من الزوار من أنحاء العالم.

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