السعودية تجلي العشرات من رعاياها ومواطني دول أخرى عن السودان

هبة بريس - وكالات

أفادت قناة “الإخبارية” السعودية بوصول عشرات السعوديين ومواطني دول أخرى بحرا إلى مدينة جدة، بأول عملية إجلاء معلنة من السودان منذ اندلاع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأعلنت القناة “وصول أول سفينة إجلاء من السودان تضم 50 مواطنا وعددا من رعايا الدول الشقيقة”.

وأشارت إلى أن أربع سفن أخرى “قادمة من السودان الى جدة على متنها 108 أشخاص من 11 دولة”، من دون تفاصيل إضافية.

وعرضت القناة لقطات تظهر فيها سفن حربية لدى وصولها إلى ميناء قاعدة الملك فيصل البحرية في المدينة الواقعة بغرب المملكة.

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