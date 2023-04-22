تكلفته 160 مليون دولار.. جندي روسي مخمور يحطم نظام “إس-400” للدفاع الجوي

هبة بريس - وكالات

أفادت تقارير إعلامية محلية أن جندي مخمور حطم نظام دفاع جوي من طراز إس-400 في حفرة في منطقة تولا الروسية يوم الخميس.

وأفادت قنوات تلغرام الروسية أن نظامًا صاروخيًا مضادًا للطائرات من طراز إس-400 قد تحطم وانقلب في حفرة بجوار طريق سريع.

إس-400 هو نظام صاروخي أرض-جو متحرك صممته روسيا وهو قادر على الاشتباك مع الطائرات والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز ، ولديه قدرة اعتراض الصواريخ الباليستية في مرحلة طيرانها النهائية ، وفق مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) ومقره الولايات المتحدة.

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