(فيديو) الرجاء يخسر موقعة الذهاب أمام الأهلي المصري في ربع نهائي دوي الأبطال

هبة بريس : القسم الرياضي

انهزم الرجاء الرياضي أمام مضيفه الأهلي المصري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت بملعب القاهرة الدولي، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

افتتح محمد عبد المومن التسجيل للأهلي في الدقيقة 45 من الجولة الأولى، وأضاف حمدي فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وسيلتقي الطرفان في موقعة الإياب يوم السبت القادم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بداية من السادسة مساء.

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