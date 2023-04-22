اسبانيا ..تحضير بيتزا بطريقة استعراضية يتحول إلى فاجعة

2023-04-22 / 20:55
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هبة بريس - وكالات

قُتل شخصان وجُرح اثنا عشر آخرون، مساء الجمعة في حريق داخل مطعم إيطالي في مدريد، اندلع على الأرجح بسبب أنبوب للنفخ استُخدم لإشعال شطيرة بيتزا، وفق ما أفادت السلطات، يوم السبت.

وأوضحت المسؤولة في خدمات الطوارئ في مدريد، مونتسي ماركوس، للصحافيين أن شخصين ممن تلقوا عناية من خدمات الطوارئ في المدينة “فارقا الحياة”.

ولفت رئيس بلدية العاصمة الإسبانية خوسيه لويس مارتينيس ألميدا الذي زار موقع الحادثة السبت، إلى أن الضحيتين هما موظف في المطعم وزبونة.

وأصيب اثنا عشر شخصا في الحريق الذي اندلع في المطعم الواقع في غرب مدريد، ستة منهم “نُقلوا في حالة خطرة إلى مستشفيات مختلفة في مدريد”.

وأفاد رئيس البلدية بأن الحادثة اندلعت بعد امتداد ألسنة النار التي استُخدمت لإشعال شطيرة بيتزا “إلى عناصر من الديكور”، بينها خصوصاً زهور بلاستيكية تزين السقف، وإلى أعمدة في الموقع.

وقالت إحدى زبائن المطعم لصحيفة “إل باييس” الإسبانية إن “نادلاً في المطعم كان يضع اللمسات الأخيرة على طبق باستخدام أنبوب نفخ لإشعاله. وهو كان يحمل الطبق المشتعل في يد وأنبوب النفخ في الأخرى.

وقد مرّ بجانب النباتات، وفي غضون ثوان، اشتعل كل شيء”.

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