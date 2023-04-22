دبابات ليوبارد

إسبانيا ترسل أول دفعة من دبابات ليوبارد لأوكرانيا

2023-04-22 / 19:53
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هبة بريس - وكالات

أرسلت إسبانيا ست دبابات قتالية رئيسية من طراز ليوبارد “2 إيه 4” إلى أوكرانيا اليوم السبت (22 أبريل2023)، إلى جانب 20 مدرعة خفيفة لنقل الجنود، ضمن أول دفعة تعهدت مدريد بإرسالها دعماً لكييف في القتال ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس السبت أن الدبابات، باتت في طريقها الى أوكرانيا وستصلها خلال أيام.

وأظهرت لقطات مصورة بثها التلفزيون الدبابات أثناء قيادتها إلى داخل سفينة في ميناء مدينة سانتاندير شمالي البلاد.

وقالت روبليس للصحافيين إن هذه الدبابات “إضافة الى زهاء عشرين مركبة نقل، تمّ تحميلها في ميناء سانتاندير (شمال) وتتّجه الى أوكرانيا، وستصلها خلال الأيام الخمسة أو الستة المقبلة”.

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