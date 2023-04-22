نقل الياميق إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة على مستوى العين

هبة بريس : القسم الرياضي

نقل الدولي المغربي جواد الياميق، مدافع بلد الوليد إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة على مستوى العين خلال مباراة فريقه ضد خيرونا، اليوم السبت، ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وترك الياميق أرضية الملعب في الدقيقة 64 بعد إصابته على مستوى العين، قبل أن ينقل إلى المستشفى للخضوع لفحوصات طبية دقيقة.

ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية إسبانية أن الياميق لم يستطع الرؤية بشكل جيد بإحدى عينيه، وهو ما استدعى نقله إلى المستشفى.

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