اعتقال أشهر محامية بهولندا لعلاقتها بعصابة مغربي

هبة بريس - وكالات

قالت وسائل اعلام هولنديةؤ ان السلطات الامنية ، اوقفت المحامية إينيز ويسكي (68 عامًا) امس الجمعة بتهمة المشاركة في منظمة إجرامية وتسريب معلومات من موكلها رضوان التاغي من داخل المؤسسة السجنية الى الخارج،

وأفاد الادعاء العام، ان فريقا يرأسه قاضي التحقيق، قام بتفتيش مكتب المحاماة الخاص بالموقوفة، في روتردام ومنزلها يوم الجمعة، بحضور رئيس نقابة المحامين في روتردام ، بعد الاشتباه في كون المحامية على علاقة مع منظمة إجرامية تعمل في تجارة المخدرات الدولية وغسيل الأموال.

وتشتبه السلطات ايضا في قيام المحامية المعروفة في هولندا، بتشريب معلومات من رضوان التاغي الى افراد من عائلته، وبالتالي اعضاء في منظمته الاجرامية.

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