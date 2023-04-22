20150907 - HASSELT, BELGIUM: Lawyer Inez Weski talks to the press during the first session after the summer break in the drugs trafficking case where 38 suspects stand trial at the Hasselt correctional court, Monday 07 September 2015. Three Aquino brothers of Maasmechelen are the main suspects. The accused are suspected of transporting drugs from Latin-America. One of the main accused, Silvio Aquino was killed in August. BELGA PHOTO KRISTOF VAN ACCOM

اعتقال أشهر محامية بهولندا لعلاقتها بعصابة مغربي

2023-04-22 / 19:15
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هبة بريس - وكالات

قالت وسائل اعلام هولنديةؤ ان السلطات الامنية ، اوقفت المحامية إينيز ويسكي (68 عامًا) امس الجمعة بتهمة المشاركة في منظمة إجرامية وتسريب معلومات من موكلها رضوان التاغي من داخل المؤسسة السجنية الى الخارج،

وأفاد الادعاء العام، ان فريقا يرأسه قاضي التحقيق، قام بتفتيش مكتب المحاماة الخاص بالموقوفة، في روتردام ومنزلها يوم الجمعة، بحضور رئيس نقابة المحامين في روتردام ، بعد الاشتباه في كون المحامية على علاقة مع منظمة إجرامية تعمل في تجارة المخدرات الدولية وغسيل الأموال.

وتشتبه السلطات ايضا في قيام المحامية المعروفة في هولندا، بتشريب معلومات من رضوان التاغي الى افراد من عائلته، وبالتالي اعضاء في منظمته الاجرامية.

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