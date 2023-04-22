خلافا لباقي مدن إسبانيا.. سبتة ومليلية تحتفلان بعيد الفطر مع المغرب

هبة بريس - وكالات

احتفلت مدينتا سبتة ومليلية المحتلتين، السبت بأول أيام عيد الفطر على خلاف باقي المدن الإسبانية والأوروبية التي احتفلت بالعيد الجمعة اعتمادا على الرؤية السعودية للهلال.

ويتزامن صيام وعيد ساكنة الثغرين المحتلين مع صيام واحتفال المغاربة بالعيد، وهو تقليد دأب عليه القائمون على الشأن الديني بهما، لاعتبارات تاريخية وروحية.

ففي مليلية المحتلة ، توافد 7 آلاف شخص على ساحة سان لورينز العمومية لصلاة العيد في جو من الخشوع، والاستماع إلى خطبة العيد التي ركّزت على أن الإسلام دين تعايش ومحبة وتقارب بين الشعوب باختلاف دياناتها، كما دعت إلى ضرورة الحفاظ على الاستقامة بعد رمضان.

وفي جيب سبتة المحتلة ، حج الآلاف أيضا لصلاة العيد في ساحة لوما مارغريتا حيث استمع المصلون، على غرار الجارة مليلية، إلى خطبة العيد باللغة الإسبانية والعربية والأمازيغية.

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