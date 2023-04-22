رغم الخسارة.. مزراوي يقدم مردودا مميزا أمام ماينز بعد دخوله بديلا في الدوري الألماني

2023-04-22 / 18:34
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هبة بريس : القسم الرياضي

قدم الدولي المغربي نصير مزراوي مردودا مميزا خلال المباراة التي خسرها فريقه بايرن ميونيخ امام ماينز بثلاثة أهداف لواحد، اليوم السبت، ضمن الجولة 29 من الدوري الألماني.

ودخل مزراوي كبديل للكندي ألفونسو ديفيز في الدقيقة 9، حيث قدم مردودا مميزا وحصل على ثاني أعلى تنقيط بين لاعبي فريقه ب7.2 نقطة وفقا لمؤشر “سوفا سكور”.

وتعتبر مباراة اليوم أمام ماينز الظهور الثاني لمزراوي مع بايرن ميونيخ تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل، بعدما ظل اللاعب حبيس مقاعد البدلاء خلال المباريات السابقة.

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