خلفا للفاروق بلخير ..من هو محمد بريظ المفتش العام الجديد للقوات المسلحة الملكية؟

2023-04-22 / 18:22
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، في بلاغ لها، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، قد تفضل بتعيين الفريق محمد بريظ مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية، خلفا للفريق أول بلخير الفاروق.

وبهذه المناسبة وشح الملك مسمد السادس، صدر الفريق أول بلخير الفاروق بالحمالة الكبرى لوسام العرش تقديرا لمساره المهني المتميز والخدمات الجليلة التي أسداها في خدمة العرش والوطن

الجنيرال محمد بريظ، إبن منطقة القباب، التابعة لإقليم خنيفرة، حظي بثقة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، حيث تم تعيينه مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية.

وقد سبق أن شغل محمد بريظ منصب قائد المكتب الثالث بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وهو الجهاز المسؤول عن إدارة العمليات العسكرية، بالإضافة إلى تقلده مهام أخرى حساسة.

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