ميناء طنجة المتوسط.. إحباط محاولة لتهريب أزيد من 5.4 طن من مخدر الشيرا

2023-04-22 / 17:48
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط بتنسيق مع مصالح الجمارك، اليوم السبت، من إحباط محاولة للتهريب الدولي لخمسة أطنان و438 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كانت محملة على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد كشفت إجراءات المراقبة الحدودية المشتركة التي باشرتها عناصر الأمن الوطني والجمارك محاولة استعمال سائق الشاحنة لوثائق تصدير مزورة عند استعداده للسفر نحو إسبانيا، وهو ما استدعى إخضاع هذه الناقلة لعملية تفتيش دقيقة باستعمال الكلاب المدربة للشرطة، أظهرت تخزين شحنات كبيرة من مخدر الشيرا داخل تجاويف معدة خصيصا في المقطورة والهيكل الداخلي للشاحنة.

ووفقا للبلاغ، أوضحت عملية تفريغ هذه الشحنات من المخدرات أن مجموع وزنها الإجمالي يصل إلى خمسة أطنان و438 كيلوغرام من مخدر الشيرا، مكونة من صفائح معدة للتهريب الدولي، فيما مكنت الأبحاث والتحريات من توقيف سائق الشاحنة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 45 سنة.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي عهد به إلى فرقة الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على المستويين الوطني والدولي.

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