الملك محمد السادس

رئيس منظمة “الإيسيسكو” يهنئ الملك بمناسبة عيد الفطر

2023-04-22 / 17:19
1
هبة بريس

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، السيد سالم بن محمد المالك، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

ومما جاء في هذه البرقية “يشرفني ويسعدني أن أتقدم إلى مقام جلالتكم بأطيب التهاني وأجمل الأماني، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلا الله تعالى أن يقرنه باليمن والبشر، و يدخله على مملكتكم السعيدة بالخيرات والبركات وبالمزيد من الإنجازات التي ترفعون قواعدها، وأن يحفظكم الباري سبحانه بما حفظ به الذكر الحكيم”.

وتضرع السيد بن محمد المالك إلى الله عز وجل أن يوفق جلالة الملك في أعماله ويعينه في مبادراته ويسدد خطاه، ويحفه، عز و علا، بألطافه الظاهرة والباطنة، ويحقق على يده الكريمة وبرؤيته الحكيمة، اطراد التقدم والازدهار لبلده الكريم، وموصول الرفعة والعزة لشعبه العريق، الملتف حول جلالته، والمتشبت بعرشه المجيد، وأن يبقي جلالته دعما وسندا لأمة الإسلام ولقضايا السلام ولنشر ألوية الوئام بين الأنام في مشارق الأرض ومغاربها.

ومما جاء في هذه البرقية أيضا “أسأل الله أن يقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وبشقيقته صاحبة السمو الملكي الأميرة الكريمة للا خديجة، ويشد أزركم بشقيق جلالتكم صاحب السمو الملكي الأمير السعيد مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة”.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الكونفدرالية” تدعو لتخليد “فاتح ماي” بمسيرة ضد غلاء المعيشة

“الكونفدرالية” تدعو لتخليد “فاتح ماي” بمسيرة ضد غلاء المعيشة

2023-04-24 / 17:14
Photo of مكناس.. وزير الفلاحة يشرف على آخر الترتيبات للمعرض الدولي للفلاحة

مكناس.. وزير الفلاحة يشرف على آخر الترتيبات للمعرض الدولي…

2023-04-24 / 16:42
Photo of الحسيمة.. إحباط عملية للهجرة السرية

الحسيمة.. إحباط عملية للهجرة السرية

2023-04-24 / 15:12
Photo of الرصاص يلعلع بفاس لإيقاف شخص ألحق خسائر بممتلكات خاصة

الرصاص يلعلع بفاس لإيقاف شخص ألحق خسائر بممتلكات خاصة

2023-04-24 / 14:12
Photo of وجدة .. أرباب نقل البضائع الدولي يقررون الاعتصام لإكراهات في التأشيرة وظروف العمل

وجدة .. أرباب نقل البضائع الدولي يقررون الاعتصام لإكراهات…

2023-04-24 / 13:34
Photo of إيقاف برازيلي وزوجته بحوزتهما كمية من مخدر الكوكايين بمطار مراكش

إيقاف برازيلي وزوجته بحوزتهما كمية من مخدر الكوكايين بمطار…

2023-04-24 / 12:54
Photo of الناظور .. توقيف شخص متورط في تهريب أجهزة إلكترونية وهواتف خلوية في علب الحليب

الناظور .. توقيف شخص متورط في تهريب أجهزة إلكترونية…

2023-04-24 / 11:22
Photo of ق.تل حارس ليلي يجر 3 أشخاص للاعتقال بفاس

ق.تل حارس ليلي يجر 3 أشخاص للاعتقال بفاس

2023-04-24 / 11:00
Photo of العيون.. إيقاف شخصين متورطين في صناعة قوارب للهجرة السرية

العيون.. إيقاف شخصين متورطين في صناعة قوارب للهجرة السرية

2023-04-24 / 09:12
Photo of البيضاء.. الأمن يشهر سلاحه لإيقاف لص يحمل سلاحا أبيضا

البيضاء.. الأمن يشهر سلاحه لإيقاف لص يحمل سلاحا أبيضا

2023-04-24 / 08:14

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق