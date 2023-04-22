الملك محمد السادس

رئيس منظمة “الإيسيسكو” يهنئ الملك بمناسبة عيد الفطر

2023-04-22 / 17:19
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هبة بريس

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، السيد سالم بن محمد المالك، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

ومما جاء في هذه البرقية “يشرفني ويسعدني أن أتقدم إلى مقام جلالتكم بأطيب التهاني وأجمل الأماني، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلا الله تعالى أن يقرنه باليمن والبشر، و يدخله على مملكتكم السعيدة بالخيرات والبركات وبالمزيد من الإنجازات التي ترفعون قواعدها، وأن يحفظكم الباري سبحانه بما حفظ به الذكر الحكيم”.

وتضرع السيد بن محمد المالك إلى الله عز وجل أن يوفق جلالة الملك في أعماله ويعينه في مبادراته ويسدد خطاه، ويحفه، عز و علا، بألطافه الظاهرة والباطنة، ويحقق على يده الكريمة وبرؤيته الحكيمة، اطراد التقدم والازدهار لبلده الكريم، وموصول الرفعة والعزة لشعبه العريق، الملتف حول جلالته، والمتشبت بعرشه المجيد، وأن يبقي جلالته دعما وسندا لأمة الإسلام ولقضايا السلام ولنشر ألوية الوئام بين الأنام في مشارق الأرض ومغاربها.

ومما جاء في هذه البرقية أيضا “أسأل الله أن يقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وبشقيقته صاحبة السمو الملكي الأميرة الكريمة للا خديجة، ويشد أزركم بشقيق جلالتكم صاحب السمو الملكي الأمير السعيد مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة”.

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