إقالة رئيسة تحرير مجلة ألمانية بسبب مقابلة وهمية مع شوماخر

2023-04-22 / 16:11
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هبة بريس - وكالات

أُقيلت رئيس تحرير مجلة “دي أكتوايله” الألمانية من منصبها بعد نشرها مقابلة وهمية أجريت بتقنيات الذكاء الاصطناعي مع بطل العالم السابق للفورمولا واحد سبع مرات مايكل شوماخر، بحسب ما أعلنت مجموعة “فونكه” الإعلامية السبت.

وأثارت آن هوفمان عاصفة من الجدل عندما نشرت المجلة الأربعاء مقابلة مزعومة مع شوماخر، وهي الأولى له منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الدماغ في عام 2013 في حادث تزلج في جبال الألب الفرنسية.

وتضمنت المقابلة اقتباسات منسوبة إلى شوماخر، ناقش فيها حياته العائلية منذ الحادث وحالته الصحية.

وأكد متحدث باسم عائلة شوماخر التي حرصت على إبقاء حالة سائق فيراري ومرسيدس السابق سرية، أن الأخيرة تخطط لاتخاذ إجراءات قانونية خلال المقابلة مع “أي أس بي أن”.

وقدّمت بيانكا بولمان، وهي مديرة مجموعة “فونكه” الإعلامية، اعتذاراً لعائلة شوماخر السبت.

وقالت بولمان في بيان إن “المقالة كانت سيئة الذوق ومضللة ولم يكن يجب أن تظهر على الإطلاق”.

وأضافت إن المقابلة “لا تفي بأي شكل من الأشكال بمعايير الصحافة التي نتوقعها نحن وقراؤنا من مجموعة مثل فونكه”.

وتابعت “لقد أُعفيت رئيسة تحرير دي أكتوايله آن هوفمان من منصبها المسؤولة عنه منذ العام 2009، بمفعول فوري”.

وتضمنت المقابلة اقتباسات منسوبة إلى شوماخر، ناقش فيها حياته العائلية منذ الحادث وحالته الصحية.

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