سيمبا يفوز على الوداد في ذهاب ربع نهائي أبطال افريقيا

هبة بريس

مني فريق الوداد الرياضي بهزيمة صغيرة في تانزانيا امام سيمبا بهدف دون رد وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا .

ورغم ان فريق الوداد كان متحكم في زمان المباراة , الا ان الفريق المضيف تمكن من التسجيل من اول فرصة في الدقيقة 31 عن طريق اللاعب جان اوتوس الهدف الذي نزل مقطعة ثلج على لاعبي الوداد.

وحاول الوداد البحث عن نتيجة التعادل لكن صارت صعبة أمام مد هجومي لسيمبا والذي إستفاق بعد هذا الهدف لتنتهي الجولة الأولى بهدف السبق لسيمبا.

خلال الشوط الثاني ستتاح فرصة حقيقية للتسجيل في الدقيقة 51 عن طريق حميد احداد الذي كان أمام الشباك لكنه فقد التوازن لتضيع هذه المحاولة.

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