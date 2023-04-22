مطار محمد الخامس

مكتب المطارات: ارتفاع حركة النقل الجوي التجاري بنسبة 5%

2023-04-22 / 14:40
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هبة بريس

أفاد المكتب الوطني للمطارات أن المطارات المغربية سجلت خلال الفصل الأول من السنة الجارية، 5.912.986 مسافرا، أي بنسبة نمو لحركة النقل الجوي التجاري بلغت 5 في المائة.

وأبرز بلاغ للمكتب، أن المطارات المغربية سجلت 46.313 رحلة جوية خلال الفصل الأول من سنة 2023، أي ما يمثل نسبة استرجاع تقدر بـ 96 في المائة بالنسبة لحركة الطائرات مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019.

وأضاف المصدر ذاته، أن مطار محمد الخامس استقبل خلال هذا الفصل 2.009.920 مسافرا عبر 17.480 رحلة جوية، وهو ما يمثل نسبة استرجاع تقدر ب 90 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، مشيرا إلى أن العديد من المطارات سجلت معدلات نمو مضاعفة مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

ويتعلق الأمر حسب المصدر ذاته بكل بمطارات طنجة (42 في المائة)، وجدة (38 في المائة)، وأكادير (14 في المائة)، والناظور (14 في المائة)، ومراكش (13 في المائة).

وبالموازاة مع ذلك، سجلت مطارات أخرى نسب استرجاع هامة كمطار محمد الخامس (90 في المائة)، ومطار ورزازات (88 في المائة)، ومطار الداخلة (86 في المائة) والحسيمة (86 في المائة).

من جهة أخرى، كشف المكتب أن حركة النقل الجوي الداخلي سجلت 566.792 مسافرا خلال نفس الفترة، بنسبة استرجاع تقدر بـ 85 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

بينما عرفت حركة النقل الجوي الدولي تسجيل 5.346.194 مسافرا خلال الفصل الأول من السنة الحالية، وهو ما يمثل نسبة نمو تقدر بـ 8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2019.

وسجلت حركة النقل الجوي مع أوربا، التي تمثل أكثر من 83 في المائة من حركة النقل الجوي الدولي، ارتفاعا بنسبة 12 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.

من جهتها، سجلت حركة النقل الجوي مع أمريكا الشمالية نموا بمعدل 32 في المائة.

أما بالنسبة لحركة النقل الجوي مع كل من الشرق الأوسط والأقصى، فقد سجلت نموا بنسبة تقدر بـ 3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.

وأشار المكتب إلى أن نشاط الشحن الجوي سجل خلال الفصل الأول من السنة الحالية ما مجموعه 18.370 طن، مقابل 22.653 طن خلال نفس الفترة من سنة 2019، وهو ما يمثل نسبة استرجاع تقدر بـ 81 في المائة

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