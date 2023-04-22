الجيش السوداني: أخمدنا التمرد وخلصنا البلاد من أكبر مشروع انتهازي في تاريخها

2023-04-22 / 14:24
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هبة بريس - وكالات

أكد الجيش السوداني، اليوم السبت، أنه من الصعب تحديد مدى زمني معين لنهاية الاشتباكات مع قوات الدعم السريع التي يعتبرها “متمردة على الدولة”، مضيفًا أنه يسعى جاهدًا للقضاء على “التمرد” في أقرب وقت.

وذكر الجيش السوداني، في بيان، أنه “يصعب تحديد مدى زمني معين لنهاية العملية ونسعى جاهدين للقضاء على التمرد في أسرع وقت للقضاء على معاناة شعبنا”.

وأضاف: “أخمدنا التمرد وخلصنا السودان من أكبر مشروع انتهازي في تاريخ البلاد”.

وأشار إلى وجود “محاولات يائسة للمتمردين بدفع المزيد من القوات المندحرة إلى الخرطوم، مستمرة وتتعامل معها القوات المسلحة بالحسم اللازم”.

وأوضح الجيش السوداني أن “الحياة بدأت تعود تدريجيا في العاصمة وبقية المدن”.

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