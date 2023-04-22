خلفا لبلخير الفاروق.. الملك يعين محمد بريظ مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية

2023-04-22 / 13:41
0
هبة بريس

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في بلاغ لها أن الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، قد تفضل بتعيين الفريق محمد بريظ مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية، خلفا للفريق أول بلخير الفاروق.

وفي ما يلي نص البلاغ: “تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، قد تفضل بتعيين الفريق محمد بريظ مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية، خلفا للفريق أول بلخير الفاروق.

وبهذه المناسبة وشح جلالته أعزه الله، صدر الفريق أول بلخير الفاروق بالحمالة الكبرى لوسام العرش تقديرا لمساره المهني المتميز والخدمات الجليلة التي أسداها في خدمة العرش والوطن”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس الموريتاني مبرقا الملك: “أعاد الله هذا العيد العظيم على شعبينا بالخير واليمن”

الرئيس الموريتاني مبرقا الملك: “أعاد الله هذا العيد العظيم…

2023-04-22 / 12:09
Photo of العاهل السعودي مبرقا الملك: “أعاد الله هذه المناسبة علی المغاربة بمزيد من التقدم والازدهار”

العاهل السعودي مبرقا الملك: “أعاد الله هذه المناسبة علی…

2023-04-22 / 09:55
Photo of برقية تهنئة من الرئيس عباس إلى الملك محمد السادس

برقية تهنئة من الرئيس عباس إلى الملك محمد السادس

2023-04-21 / 22:18
Photo of وزير الرئاسة الإسباني : يجب أن يكون لإسبانيا “علاقة جيدة جدا” مع المغرب

وزير الرئاسة الإسباني : يجب أن يكون لإسبانيا “علاقة…

2023-04-21 / 17:02
Photo of الأمم المتحدة..الحكم الذاتي يحظى بتقدير ودعم واسعين

الأمم المتحدة..الحكم الذاتي يحظى بتقدير ودعم واسعين

2023-04-20 / 22:26
Photo of “صحيفة سنغالية” تدين اختلاس الجزائر و “البوليساريو” للمساعدات الموجهة لتندوف

“صحيفة سنغالية” تدين اختلاس الجزائر و “البوليساريو” للمساعدات الموجهة…

2023-04-20 / 21:29
Photo of الحوار الاجتماعي ..أخنوش يستقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

الحوار الاجتماعي ..أخنوش يستقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

2023-04-20 / 18:24
Photo of بايتاس: “أخنوش يعاني من وعكة على مستوى الركبة”

بايتاس: “أخنوش يعاني من وعكة على مستوى الركبة”

2023-04-20 / 15:40
Photo of “التقدم والاشتراكية” و”كونفدرالية الشغل” يناقشان أزمة الغلاء

“التقدم والاشتراكية” و”كونفدرالية الشغل” يناقشان أزمة الغلاء

2023-04-20 / 12:08
Photo of هل طلب المغرب من “سانشيز” إقالة ” أرنشا كونزاليس لايا”؟

هل طلب المغرب من “سانشيز” إقالة ” أرنشا كونزاليس…

2023-04-19 / 20:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق