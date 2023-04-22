البرهان: “لن أترك مكاني إلا على نعش”

2023-04-22 / 12:20
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هبة بريس - وكالات

كشف رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، عن مكانه الذي يستقر فيه منذ بدء المعارك مع قوات الدعم السريع، التي اندلعت يوم السبت الماضي.

وقال البرهان في تصريحات لقناة “العربية”، اليوم السبت: “أنا موجود حاليا في مركز القيادة ولن أتركه إلا على نعش”.

واتهم قائد الجيش السوداني، قوات الدعم السريع “بالتعدي على البعثات الدبلوماسية دون مراعاة للقانون الدولي”

وأشار إلى أن “مجموعات الدعم السريع منتشرة داخل الأحياء السكنية، وتتخذ المدنيين دروعا بشرية”.

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تعليق واحد

  1. كلهم هكذا لا يتركوا أماكنهم إلا على نعش . لأن الكرسي مرض لا يتركك تفكر في الآخرين فقط في نفسك والأقارب وسرقة ثروات البلاد.

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