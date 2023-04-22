حركة “غير ماهرة” من النادل أشعلت النيران.. قت.يلان و10 مصابين بمطعم في مدريد

هبة بريس - وكالات

قتل شخصان وأصيب 10 آخرون إثر نشوب حريق في مطعم بالعاصمة الإسبانية مدريد.

واندلع الحريق في وقت متأخر الليلة الماضية، بمطعم Burro Canaglia Bar & Resto الإيطالي في حي سالامانكا بوسط المدينة.

وقال شاهد لصحيفة “الباييس” إن الحادث وقع عندما استخدم نادل مادة كحولية ومصدرا للنيران لإضافة لمسة على طبق قبل تقديمه فامتدت ألسنة اللهب إلى الجدران والسقف.

وذكرت أجهزة الطوارئ، أن زبائن المطعم تكبدوا العناء أثناء محاولتهم الهرب لأن الحريق اشتعل بالقرب من مخرج الطوارئ الرئيسي.

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