الملك يؤدي صلاة عيد الفطر بالمسجد المحمدي بالدار البيضاء

2023-04-22 / 11:43
0
هبة بريس

أدى أمير المؤمنين الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وصاحب السمو الأمير مولاي اسماعيل، اليوم السبت، صلاة عيد الفطر بالمسجد المحمدي بالدار البيضاء، وتقبل جلالته التهاني بهذه المناسبة السعيدة.

وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالدار البيضاء باتجاه المسجد المحمدي وسط حشود المواطنات والمواطنين، الذين جاؤوا للتعبير عن تهانيهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاركة جلالته فرحة هذا اليوم المبارك السعيد الذي يتوج شهر الصيام والقيام.

واستعرض الملك، لدى وصوله إلى المسجد، تشكيلة من الحرس الملكي أدت لجلالته التحية.

وبعد أداء الصلاة، ذكر الخطيب في خطبتي العيد بما هدى الله المومنين له خلال شهر رمضان من صيام وقيام وتلاوة القرآن وسائر الطاعات، وما حقق لهم من نعم التمام والكمال، مشيرا إلى أن عيد الفطر المبارك هو يوم فرح وسرور، وإظهار الغبطة والحبور.

وأبرز في هذا الصدد، أن هذا الفرح يكون بإخراج زكاة الفطر وإدخال السرور على الفقراء المساكين وتهنئة المومنين بعضهم لبعض وصلة الأرحام وغير ذلك من أوجه البر والطاعات.

وأشار الخطيب إلى أن شهر رمضان المبارك تميز بالعديد من المنجزات والمشاريع العامة التي أشرف عليها جلالة الملك في مختلف الميادين، وبأنشطة علمية مختلفة أبرزها الدروس الحسنية التي ترأسها أمير المؤمنين خلال هذا الشهر الفاضل، والتي تستقطب نخبة من العلماء الكبار عبر العالم لتلاقح الأفكار وتداول قضايا الأمة.

وتضرع الخطيب، في الختام، إلى الله عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين ويسدد خطاه لما فيه خير شعبه الوفي وينصره نصرا عزيزا، وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

كما ابتهل الخطيب إلى العلي القدير بأن يمطر شآبيب رحمته ورضوانه على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويسكنهما فسيح جناته.

إثر ذلك، غادر الملك المسجد عائدا إلى القصر الملكي وسط هتافات المواطنات والمواطنين الذين حجوا بكثافة، في هذا اليوم الأغر، للتعبير عن خالص متمنياتهم بموفور الصحة والعافية لجلالة الملك وتجديد التأكيد على ارتباطهم الوثيق بشخص جلالته وبالعرش العلوي المجيد، بينما كانت طلقات المدفعية تدوي تعبيرا عن البهجة بحلول هذه المناسبة السعيدة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يؤدي صلاة عيد الفطر بالمسجد المحمدي بمدينة الدار البيضاء

الملك يؤدي صلاة عيد الفطر بالمسجد المحمدي بمدينة الدار…

2023-04-21 / 22:47
Photo of أكادير : تتويج حفظة القرآن الكريم في النسخة الثانية من دورة المرحوم ” توفيق السميدة”

أكادير : تتويج حفظة القرآن الكريم في النسخة الثانية…

2023-04-20 / 21:11
Photo of عاجل : عيد الفطر بعد غد السبت بالمغرب

عاجل : عيد الفطر بعد غد السبت بالمغرب

2023-04-20 / 20:07
Photo of الجزائر: الجمعة أول أيام عيد الفطر

الجزائر: الجمعة أول أيام عيد الفطر

2023-04-20 / 19:54
Photo of موعد صلاة عيد الفطر بمصليات ومساجد المغرب

موعد صلاة عيد الفطر بمصليات ومساجد المغرب

2023-04-20 / 17:55
Photo of عيد الفطر يوم غد الجمعة في عدد من الدول العربية

عيد الفطر يوم غد الجمعة في عدد من الدول…

2023-04-20 / 17:40
Photo of دولة عربية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر

دولة عربية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر

2023-04-20 / 16:43
Photo of السعودية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر 

السعودية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر 

2023-04-20 / 15:55
Photo of أكثر من مليونين ونصف مصل يشهدون ختم القرآن بالمسجد الحرام

أكثر من مليونين ونصف مصل يشهدون ختم القرآن بالمسجد…

2023-04-20 / 09:58
Photo of وزارة الأوقاف تدعو إلى تحري هلال شهر شوال

وزارة الأوقاف تدعو إلى تحري هلال شهر شوال

2023-04-19 / 12:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق