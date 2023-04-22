مراكش.. إيقاف شخصين متورطين في سرقة وكالة تأمين

2023-04-22 / 11:32
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هبة بريس

تمكنت المصحلة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، من إيقاف شخصين يشتبه في تورطهما في السرقة وتشخيص هوية ثالث تمكن من الفرار كلهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة الموصوفة، وذلك في إطار متابعة للأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية المعمقة التي تباشرها المصلحة في إطار قضيتي السرقة الموصوفة التي استهدفت وكالة تأمين وكذا محاولة السرقة الموصوفة التي استهدفت محل تجاري لبيع الملابس بحي المحاميد، وبعد تحريات ميدانية دقيقة.

وأوضح مصدر أمني، أن الموقوف المشتبه فيه الرئيسي ومن خلال البحت الأولي ثبتت في حقه قرائن ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية، كما تعرف المستخدمين بالمحل التجاري موضوع محاولة السرقة الموصوفة على المشتبه فيه وعلى دراجته النارية المحجوزة .

هذا و أمرت النيابة العامة بوضع المشتبه فيه الرئيسي تحت تدابير الحراسة النظرية وتحرير مذكرة بحث في حق مشاركه المتواجد في حالة فرار، مع تقديم الموقوف الثاني في حالة سراح، كما أن البحث لا زال جاريا في أفق تحديد جميع ملابسات هذا الفعل الإجرامي.

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